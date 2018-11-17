ГАИ призывает пешеходов и автомобилистов быть внимательными и осторожными

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что неустойчивые погодные условия со снегом, мокрым снегом, переходящим в дождь, колебания температуры от минусовых до плюсовых значений могут привести к внезапному образованию гололедицы на дорогах. Подразделениями ГАИ организован контроль состояния проезжей части, в случае необходимости оказывается содействие дорожным и коммунальным организациям в оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.



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Госавтоинспекция призывает граждан при стремительном образовании гололедицы сообщать о таких участках по телефону 102, а также предупреждать других участников дорожного движения об опасности включением аварийной сигнализации.



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Госавтоинспекция переведена на усиленный варианту несения службы. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые будут обеспечивать безопасные условия движения, контролировать соблюдение ПДД , оказывать помощь участникам дорожного движения.



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Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочных перестроений и резких торможений, пристегиваться всем сидящим в автомобиле. В случае ухудшения погодных условия, важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Для этого необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар, перед поездкой очистить автомобиль, стекла и световые приборы от снега. Пешеходы должны заботиться о своей безопасности и выходить на пешеходный переход только тогда, когда автомобили остановились. Заранее прогнозируйте дорожную обстановку! Будьте внимательны и осторожны!