ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ призывает пешеходов и автомобилистов быть внимательными и осторожными

18.11.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что неустойчивые погодные условия со снегом, мокрым снегом, переходящим в дождь, колебания температуры от минусовых до плюсовых значений могут привести к внезапному образованию гололедицы на дорогах. Подразделениями ГАИ организован контроль состояния проезжей части, в случае необходимости оказывается содействие дорожным и коммунальным организациям в оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60725.php

ГАИ призывает пешеходов и автомобилистов быть внимательными и осторожными


Госавтоинспекция призывает граждан при стремительном образовании гололедицы сообщать о таких участках по телефону 102, а также предупреждать других участников дорожного движения об опасности включением аварийной сигнализации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60725.php

ГАИ призывает пешеходов и автомобилистов быть внимательными и осторожными


Госавтоинспекция переведена на усиленный варианту несения службы. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые будут обеспечивать безопасные условия движения, контролировать соблюдение ПДД, оказывать помощь участникам дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60725.php

ГАИ призывает пешеходов и автомобилистов быть внимательными и осторожными


Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочных перестроений и резких торможений, пристегиваться всем сидящим в автомобиле. В случае ухудшения погодных условия, важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Для этого необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар, перед поездкой очистить автомобиль, стекла и световые приборы от снега. Пешеходы должны заботиться о своей безопасности и выходить на пешеходный переход только тогда, когда автомобили остановились. Заранее прогнозируйте дорожную обстановку! Будьте внимательны и осторожны!

 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые участники дорожного движения, помните, что неустойчивые погодные условия со снегом, мокрым снегом, переходящим в дождь, колебания температуры от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Грибаускайте не смогла вылететь в Ригу на 100-летие независимости Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика