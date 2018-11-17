ГАИ призывает пешеходов и автомобилистов быть внимательными и осторожными

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что неустойчивые погодные условия со снегом, мокрым снегом, переходящим в дождь, колебания температуры от минусовых до плюсовых значений могут привести к внезапному образованию гололедицы на дорогах. Подразделениями ГАИ организован контроль состояния проезжей части, в случае необходимости оказывается содействие дорожным и коммунальным организациям в оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.
Госавтоинспекция призывает граждан при стремительном образовании гололедицы сообщать о таких участках по телефону 102, а также предупреждать других участников дорожного движения об опасности включением аварийной сигнализации.
Госавтоинспекция переведена на усиленный варианту несения службы. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые будут обеспечивать безопасные условия движения, контролировать соблюдение ПДД, оказывать помощь участникам дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочных перестроений и резких торможений, пристегиваться всем сидящим в автомобиле. В случае ухудшения погодных условия, важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Для этого необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар, перед поездкой очистить автомобиль, стекла и световые приборы от снега. Пешеходы должны заботиться о своей безопасности и выходить на пешеходный переход только тогда, когда автомобили остановились. Заранее прогнозируйте дорожную обстановку! Будьте внимательны и осторожны!