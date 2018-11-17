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СМИ узнали о плане военной операции в случае срыва соглашения по Brexit

18.11.2018 19:10 — Разное | Партизан  
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План предусматривает появление солдат на улицах.



В Министерстве обороны Великобритании готовят план на случай, если действующее соглашение по Brexit будет сорвано, сообщает Sunday Times. По данным издания, разработка операции началась на прошлой неделе, а занимаются ею офицеры, которые обычно отвечают за вывод солдат на улицы в случае терактов, передает РБК.

План предусматривает усиление полицейских патрулей военными для предотвращения случае нарушения общественного порядка. Отдельным пунктом рассматривается обеспечение больниц лекарствами при неблагоприятном развитии ситуации.

Предполагается, что Минобороны сможет уже в первые сутки отправить в помощь полиции около 1200 военнослужащих, а затем увеличить это число до 10 тысяч. Одним из районов, куда могут быть переброшены солдаты, называется графство Кент, откуда жители Соединенного королевства могут попасть в Евросоюз.

На этой неделе Лондон и Брюссель согласовали план по Brexit. В соответствии с ним Великобритании придется заплатить за выход из Евросоюза около 39 миллионов фунтов стерлингов. При этом Соединенное королевство хотя и покинет Таможенный союз ЕС, однако должно будет выполнять основные меры регулирования, принятые на континенте. Северная Ирландия при этом должна будет сохранять прозрачную границу с входящей в ЕС Ирландской республикой.

Сразу несколько министров заявили, что соглашение не выгодно Великобритании и объявили об уходе в отставку. Бывший глава ведомства по вопросам Brexit Доминик Рааб подчеркнул, что пункт, предусматривающий прозрачную границу в Ирландии, угрожает целостности государства.

 
 
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План предусматривает появление солдат на улицах.
 
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