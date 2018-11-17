СМИ узнали о плане военной операции в случае срыва соглашения по Brexit









РБК . В Министерстве обороны Великобритании готовят план на случай, если действующее соглашение по Brexit будет сорвано, сообщает Sunday Times. По данным издания, разработка операции началась на прошлой неделе, а занимаются ею офицеры, которые обычно отвечают за вывод солдат на улицы в случае терактов, передает





План предусматривает усиление полицейских патрулей военными для предотвращения случае нарушения общественного порядка. Отдельным пунктом рассматривается обеспечение больниц лекарствами при неблагоприятном развитии ситуации.





Предполагается, что Минобороны сможет уже в первые сутки отправить в помощь полиции около 1200 военнослужащих, а затем увеличить это число до 10 тысяч. Одним из районов, куда могут быть переброшены солдаты, называется графство Кент, откуда жители Соединенного королевства могут попасть в Евросоюз.





На этой неделе Лондон и Брюссель согласовали план по Brexit. В соответствии с ним Великобритании придется заплатить за выход из Евросоюза около 39 миллионов фунтов стерлингов. При этом Соединенное королевство хотя и покинет Таможенный союз ЕС, однако должно будет выполнять основные меры регулирования, принятые на континенте. Северная Ирландия при этом должна будет сохранять прозрачную границу с входящей в ЕС Ирландской республикой.





Сразу несколько министров заявили, что соглашение не выгодно Великобритании и объявили об уходе в отставку. Бывший глава ведомства по вопросам Brexit Доминик Рааб подчеркнул, что пункт, предусматривающий прозрачную границу в Ирландии, угрожает целостности государства.