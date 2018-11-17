Обнародовано видео падения мотоциклиста, выехавшего на заснеженную трассу

В соцсетях идет бурное обсуждение записи падения мотоциклиста на белорусской трассе. Все задаются вопросом, почему байкер выехал на магистраль с ограничением в 120 км/ч в такую погоду, когда проезжая часть заснежена и для комфортного движения осталось лишь по одной полосе в каждом направлении. Еще один вопрос — почему он решился на опережение по снегу.



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На видео заметно, как молодой человек на мотоцикле какое-то время ехал за грузовиком. Водитель последнего начал смещаться вправо — видимо, пропуская байкера, на которого летела вся снежная каша из-под колес крупногабаритного транспорта. Мотоциклист пошел на опережение, но сцепления колес с дорогой не хватило, он опрокинулся. К счастью, обошлось без серьезных травм: парень проскользил по снегу, а грузовику удалось его объехать. Молодой человек встал на ноги самостоятельно.

«Водитель мотоцикла путешествовал по Европе, — пишут в группе „ЧП Беларусь|Будь в курсе!“, — возвращался домой в Россию через Беларусь. С его слов, он не ожидал наступления таких погодных условий. Парню крупно повезло».