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Умер бывший футболист сборной Беларуси и тренер Владимир Журавель

19.11.2018 01:16 — Разное | Tut.by  
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На 48-м году после тяжелой и продолжительной болезни умер белорусский тренер Владимир Журавель, сообщает «Прессбол».


Фото: ФК "Динамо-Брест"

Последнее место работы рулевого — карагандинский «Шахтер». Журавель возглавил казахстанскую команду в январе 2018 года, однако уже в июле покинул клуб. С тех пор никуда не устраивался.

До этого Журавель возглавлял брестское «Динамо», «Гомель», минское «Динамо» и солигорский «Шахтер». С 2010-го по 2013-й годы четырежды подряд брал с горняками серебро чемпионата Беларуси. В 2014-м повторил успех в пятый раз — уже с минским «Динамо». А в 2017-м привез в Брест Кубок Беларуси.

Большую часть игровой карьеры Журавель провел в минском «Динамо», с котором шесть раз становился чемпионом Беларуси, а также дважды выигрывал Кубок Беларуси.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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На 48-м году после тяжелой и продолжительной болезни умер белорусский тренер Владимир Журавель, сообщает "Прессбол".
 
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