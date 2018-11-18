Как похудеть без диет и тренировок. Три принципа интуитивного питания

Создавая в инстаграме блог «О чем ты ешь?» , я прекрасно отдавала себе отчет, в какое осиное гнездо собираюсь забраться со своим месседжем «тело без войны за тело, еда без чувства вины». Но идея интуитивного питания того стоит.

Вопреки сложившемуся мнению, успешно худеть можно без диет и изматывающих тренировок, дорогой органик-еды и запрета на углеводы. Для этого даже не нужна сила воли — только смелость довериться себе и своему чувству голода.



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Данный подход уже несколько десятков лет успешно практикуется в США и Европе (историю его зарождения и развития можно прочесть здесь ), а русскоговорящую аудиторию познакомила с интуитивным питанием клинический психолог Светлана Бронникова (о своем опыте работы с пациентами в голландской клинике лечения ожирения она на протяжении нескольких лет писала в своем ЖЖ — позже эти материалы легли в основу ее книги «Интуитивное питание» и находятся в свободном доступе).

Итак, три основополагающих принципа интуитивного питания (далее — ИП):

ешь все, что хочешь и когда хочешь, но…

и когда хочешь, но… только тогда, когда ты голодна (а мы настолько привыкли не допускать и бояться голода, что дождаться его, реально почувствовать, а не придумать себе («так, что-то я давно не ела, надо поесть»), может отнять неожиданно много времени), и…

(а мы настолько привыкли не допускать и бояться голода, что дождаться его, реально почувствовать, а не придумать себе («так, что-то я давно не ела, надо поесть»), может отнять неожиданно много времени), и… останавливайся, когда наелась («пороговый кусочек»: все, что ты кладешь в рот после него, ты ешь не потому, что действительно хочешь (испытываешь голод), а по какой-то «мозговой» (состряпанной мозгом) причине: «жалко выбрасывать», «ну так уплочено же!», «мама обидится, если не доем», и т.д.).

Интуитивное питание еще называют недиетическим или осознанным, но лично мне ближе определение «ненасильственное питание», где насилие — это запихивание в себя еды, когда тело не голодно, или питание продуктами, которые ты на самом деле не хочешь и не любишь, но ешь, потому что «надо» (потому что они «полезны» или «от них худеют»).

Практикуя интуитивное питание, ты учишься не бояться себя и доверять внутреннему чутью на продукты. Опираться не на систему запретов и предписаний, спущенную сверху популярным экспертом, тренером или диетологом, а на собственные ощущения голода и насыщения. То есть руководствуешься не установленными кем-то правилами, что, когда и в каком количестве нужно и можно есть, а слушаешь сигналы своего тела.



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В отличие от диет и систем питания («углеводы только до 12.00», «после 18.00 есть нельзя», «картошку с мясом не смешивать» и проч.), ИП невозможно «нарушить» запретным сладким кренделем или едой в ночи — тебе ничего не запрещено, а поэтому нет против чего бунтовать, воздавать «за силу воли и терпение», награждать за ударную тренировку.

ИП не имеет условия места, времени или обстоятельств (то есть с него невозможно «сорваться» при наступлении перемен и стрессов — госпитализации в больницу, переезда, отпуска, выхода в декрет, потери работы). Оно как дыхание — про «всегда» и не связано ни с определенным набором продуктов, ни с допустимым максимумом калорий, ни с размером порций, ни с группой крови.

А главное, оно не связано с запретами и лишениями. Ты все можешь. Ты можешь даже продолжать есть, не чувствуя голода, но именно тогда и возникает вопрос: о чем ты ешь? Что ты сейчас пытаешься заесть? Что компенсировать? На кого злишься? Почему хочешь забыться в еде или наесться до появления чувства ненависти и отвращения к себе?

Компульсивное (эмоционально обусловленное) переедание сегодня не считается блажью и придурью, поскольку это едва ли не самая частая причина появления лишнего веса, а последний — не только фактор риска возникновения проблем со здоровьем, но и источник психологического дискомфорта (от легкого уныния из-за глупых насмешек до стойкого нежелания жить).

Когда начинаешь в этом копаться (почему ты ешь, когда не голодна), обнаруживается много неприятного, часто очень болезненного, но крайне важного. Я не психолог, не диетолог и не фитнес-тренер — я журналист, которому невероятно интересно узнавать об этом как можно больше, пропускать через себя и собственный опыт, делиться найденным и понятым и проявлять неочевидное, а именно — что альтернатива диетам, запретам и вечной войне за тело существует.



Фото: pixabay.com

Практикуя ИП, я постепенно обрела именно то тело, которое всегда хотела, а история моего похудения насчитывает без малого 20 лет (сейчас мне 33). Я бегала, сидела на диете Дюкана и «кремлевке», следовала системе «минус 60», плавала в бассейне, занималась аэробикой, стрип-пластикой, кунг-фу, бодифлексом, аутотренингом (привет, Луиза Хей и сумасшедшая учительница трудов в школе), стретчингом, йогой, в тренажерном зале, каталась на роликах, отказывалась от алкоголя, мяса и углеводов (курсами), проводила разгрузочные дни, считала калории (ну — кто больше?)… А самое поганое, что во всей этой гонке за стройным телом я совершенно разучилась получать удовольствие от спонтанного движения, не помеченного звездочкой «это поможет похудеть», и отрастила мощное диетическое мышление.

В «принять и полюбить себя любой» я тоже не верю. Для меня это из разряда пустых мотивационных лозунгов: я не могу отрицать реальность моего тела, в котором мне некомфортно, поэтому куда действеннее будет разобраться с тем, почему я наедаю лишние килограммы (если вес не обусловлен гормональными проблемами), от чего защищаюсь, какие вредные пищевые привычки из детства воспроизвожу и что вообще значит быть «худой» (с точки зрения общества и твоей собственной).

Попробуем разобраться в этом вместе — со всей возможной бережностью к себе. Продолжение следует…