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Как похудеть без диет и тренировок. Три принципа интуитивного питания
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Вопреки сложившемуся мнению, успешно худеть можно без диет и изматывающих тренировок, дорогой органик-еды и запрета на углеводы. Для этого даже не нужна сила воли — только смелость довериться себе и своему чувству голода.
Данный подход уже несколько десятков лет успешно практикуется в США и Европе (историю его зарождения и развития можно прочесть
Итак, три основополагающих принципа интуитивного питания (далее — ИП):
Интуитивное питание еще называют недиетическим или осознанным, но лично мне ближе определение «ненасильственное питание», где насилие — это запихивание в себя еды, когда тело не голодно, или питание продуктами, которые ты на самом деле не хочешь и не любишь, но ешь, потому что «надо» (потому что они «полезны» или «от них худеют»).
Практикуя интуитивное питание, ты учишься не бояться себя и доверять внутреннему чутью на продукты. Опираться не на систему запретов и предписаний, спущенную сверху популярным экспертом, тренером или диетологом, а на собственные ощущения голода и насыщения. То есть руководствуешься не установленными кем-то правилами, что, когда и в каком количестве нужно и можно есть, а слушаешь сигналы своего тела.
В отличие от диет и систем питания («углеводы только до 12.00», «после 18.00 есть нельзя», «картошку с мясом не смешивать» и проч.), ИП невозможно «нарушить» запретным сладким кренделем или едой в ночи — тебе ничего не запрещено, а поэтому нет против чего бунтовать, воздавать «за силу воли и терпение», награждать за ударную тренировку.
ИП не имеет условия места, времени или обстоятельств (то есть с него невозможно «сорваться» при наступлении перемен и стрессов — госпитализации в больницу, переезда, отпуска, выхода в декрет, потери работы). Оно как дыхание — про «всегда» и не связано ни с определенным набором продуктов, ни с допустимым максимумом калорий, ни с размером порций, ни с группой крови.
А главное, оно не связано с запретами и лишениями. Ты все можешь. Ты можешь даже продолжать есть, не чувствуя голода, но именно тогда и возникает вопрос: о чем ты ешь? Что ты сейчас пытаешься заесть? Что компенсировать? На кого злишься? Почему хочешь забыться в еде или наесться до появления чувства ненависти и отвращения к себе?
Компульсивное (эмоционально обусловленное) переедание сегодня не считается блажью и придурью, поскольку это едва ли не самая частая причина появления лишнего веса, а последний — не только фактор риска возникновения проблем со здоровьем, но и источник психологического дискомфорта (от легкого уныния из-за глупых насмешек до стойкого нежелания жить).
Когда начинаешь в этом копаться (почему ты ешь, когда не голодна), обнаруживается много неприятного, часто очень болезненного, но крайне важного. Я не психолог, не диетолог и не фитнес-тренер — я журналист, которому невероятно интересно узнавать об этом как можно больше, пропускать через себя и собственный опыт, делиться найденным и понятым и проявлять неочевидное, а именно — что альтернатива диетам, запретам и вечной войне за тело существует.
Практикуя ИП, я постепенно обрела именно то тело, которое всегда хотела, а история моего похудения насчитывает без малого 20 лет (сейчас мне 33). Я бегала, сидела на диете Дюкана и «кремлевке», следовала системе «минус 60», плавала в бассейне, занималась аэробикой, стрип-пластикой, кунг-фу, бодифлексом, аутотренингом (привет, Луиза Хей и сумасшедшая учительница трудов в школе), стретчингом, йогой, в тренажерном зале, каталась на роликах, отказывалась от алкоголя, мяса и углеводов (курсами), проводила разгрузочные дни, считала калории (ну — кто больше?)… А самое поганое, что во всей этой гонке за стройным телом я совершенно разучилась получать удовольствие от спонтанного движения, не помеченного звездочкой «это поможет похудеть», и отрастила мощное диетическое мышление.
В «принять и полюбить себя любой» я тоже не верю. Для меня это из разряда пустых мотивационных лозунгов: я не могу отрицать реальность моего тела, в котором мне некомфортно, поэтому куда действеннее будет разобраться с тем, почему я наедаю лишние килограммы (если вес не обусловлен гормональными проблемами), от чего защищаюсь, какие вредные пищевые привычки из детства воспроизвожу и что вообще значит быть «худой» (с точки зрения общества и твоей собственной).
Попробуем разобраться в этом вместе — со всей возможной бережностью к себе. Продолжение следует…
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