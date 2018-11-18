В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где продолжать образование или куда пойти работать, т.е. практически выбрать профессию, свой жизненный путь. Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни молодого человека. Для выбора профессии подростку необходима информация о профессиях в целом, о возможностях и требованиях каждой из них.

В целях ориентирования ваших сыновей на профессию высокой квалификации, считаем необходимым, обратить внимание на профессию следователя в Следственном комитете Республики Беларусь.

Следственный комитет Республики Беларусь образован 12 сентября 2011 года, начал свое функционирование с 1 января 2012 года. Основу данной государственной военизированной организации составили сотрудники предварительного расследования Министерства внутренних дел, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля и органов прокуратуры Республики Беларусь.

Следственный комитет подчиняется Президенту Республики Беларусь. Одной из основных задач Следственного комитета является расследование уголовных дел.

Систему Следственного комитета составляют: центральный аппарат Следственного комитета; управления Следственного комитета по областям и г.Минску; районные (межрайонные), городские, районные в городах отделы Следственного комитета.

В Минской области – это управление Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области, 1 городской и 22 районных отдела.

Более подробную информацию о Следственном комитете Республики Беларусь и его деятельности можно найти на сайте WWW.SK.GOV.BY

Для сотрудников управления Следственного комитета по Минской области предусмотрены следующие социальные гарантии:

— обеспечение бесплатным форменным обмундированием;

— обеспечение бесплатным медицинским обслуживанием в государственном учреждении «Центральная поликлиника Департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь»;

— санаторно-курортное лечение и оздоровление в ведомственных санаториях;

— предоставление права на улучшение жилищных условий во внеочередном порядке в составе организаций застройщиков, члены которых осуществляют строительство с государственной поддержкой;

— право на пенсионное обеспечение наступает при наличии 20 лет выслуги (по достижении 48-летнего возраста).

Основным источником подготовки специалистов для подразделений Следственного комитета по специальности «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» является следственно-экспертный факультет учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь», расположенный в г. Минске по ул. Багратиона, 85.

Кандидатами могут стать юноши, которым в году поступления исполняется (либо уже исполнилось) 17 лет, имеющие (получающие в 2019 году) общее среднее, профессионально-техническое либо среднее специальное образование, а также не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения срочной военной службы.

Для того, чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета Академии Министерства внутренних дел, необходимо:

— лично до 1 апреля 2019 года обратиться в УСК по Минской области, либо в Смолевичский РОСК; пройти собеседование и получить справку-рекомендацию;

— до 15 апреля 2019 года подать в отдел внутренних дел по месту жительства заявление и справку-рекомендацию Следственного комитета о поступлении на следственно-экспертный факультет Акаде­мии МВД для последующего оформления личного дела;

— пройти профессиональный отбор (ВВК и т.д.);

— пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку, обществоведению.

Более подробную информацию можно найти на сайте WWW.ACADEMY.MIA.BY

Основными преимуществами и отличиями обучения на следственно-экспертном факультете Академии МВД Республики Беларусь от обучения в иных высших учреждениях образования республики являются:

— 4-х летнее обучение за счет средств республиканского бюджета;

— гарантированное трудоустройство по окончании обучения;

— для нуждающихся – обеспечение проживанием в общежитии, расположенном по месту размещения СЭФ Академии МВД (ул. Багратиона, 85);

— обеспечение форменным обмундированием и питанием, выплата стипендий в зависимости от успехов в учебе.

Смолевичский РОСК.