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На БелАЭС начала работать пускорезервная котельная первого энергоблока

19.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Начала работу пускорезервная котельная энергоблока №1 Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в Группе компаний АСЭ.
 
Все четыре паровых электродных котла, размещенных в здании пускорезервной котельной (ПРК), выведены на 20% проектной мощности. Это позволило начать выработку насыщенного пара для технологических нужд АЭС, в том числе для подачи пара в отопительные системы помещений вспомогательных объектов пускового комплекса энергоблока №1 Белорусской АЭС. По мере готовности отопительных систем к ПРК подключат все объекты энергоблока.
 
«Начало работы ПРК позволяет обеспечить оптимальный температурный режим для бесперебойного ведения строительных, монтажных и пусконаладочных работ на всех объектах пускового комплекса первого энергоблока в зимний период», — отметил вице-президент — директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.
 
На БелАЭС начала работать пускорезервная котельная первого энергоблока
 
На этапе сооружения атомных энергоблоков пар ПРК используется при проведении важнейших пусконаладочных операций: горячей обкатки реакторной установки и пробного набора вакуума в конденсаторе турбины. Во время эксплуатации оборудование котельной задействовано в планово-предупредительных ремонтах, а также обеспечивает безопасную работу энергоблока в случае аварийного отключения.
 
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года.
 
 
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Начала работу пускорезервная котельная энергоблока №1 Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в Группе компаний АСЭ.   Все четыре паровых электродных котла, размещенных в...
 
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