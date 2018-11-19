На БелАЭС начала работать пускорезервная котельная первого энергоблока

Начала работу пускорезервная котельная энергоблока №1 Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в Группе компаний АСЭ.

Все четыре паровых электродных котла, размещенных в здании пускорезервной котельной (ПРК), выведены на 20% проектной мощности. Это позволило начать выработку насыщенного пара для технологических нужд АЭС, в том числе для подачи пара в отопительные системы помещений вспомогательных объектов пускового комплекса энергоблока №1 Белорусской АЭС. По мере готовности отопительных систем к ПРК подключат все объекты энергоблока.

«Начало работы ПРК позволяет обеспечить оптимальный температурный режим для бесперебойного ведения строительных, монтажных и пусконаладочных работ на всех объектах пускового комплекса первого энергоблока в зимний период», — отметил вице-президент — директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.





На этапе сооружения атомных энергоблоков пар ПРК используется при проведении важнейших пусконаладочных операций: горячей обкатки реакторной установки и пробного набора вакуума в конденсаторе турбины. Во время эксплуатации оборудование котельной задействовано в планово-предупредительных ремонтах, а также обеспечивает безопасную работу энергоблока в случае аварийного отключения.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года.