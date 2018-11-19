"Уволили из-за морального облика". Может ли служебный роман стать причиной увольнения, отвечает адвокат

Читательница жалуется на то, что ее незаконно уволили во время испытательного срока. Девушка утверждает, что причина увольнения не в том, что она плохой сотрудник, а в романе, который закрутился между ней и ее коллегой. Законно ли увольнять человека из-за «морального облика» и может ли героиня восстановиться на работе, рассказывает адвокат.

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на lina@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.





— Я наконец устроилась на работу, на которую давно и очень сильно хотела. Меня изначально взяли с испытательным сроком — там всегда так делают. Я уверена, что справилась со всеми своими обязанностями просто прекрасно. Руководство меня вообще только хвалило постоянно — ни одного замечания.

Но замешался личный момент: за время испытательного срока между мной и одним из коллег возникла взаимная симпатия. Подробностей рассказывать не буду, но суть такова, что одной из сотрудниц эта ситуация очень не понравилась. А сотрудница эта имеет прямой выход на наше руководство. Короче, не знаю, что она рассказала, но меня еще до истечения испытательного срока мало того что уволили, так еще и сделали это позорно, при всех.

А когда я спокойно спросила, за что, если мной все были довольны, сослались на то, что в их коллективе превыше всего моральный облик сотрудников и благоприятный микроклимат в коллективе.

В приказе о моем увольнении четкой причины, почему они решили, что я испытательный срок не выдержала, вообще не написали. Поэтому я уверена, что с работы меня уволили не только незаконно, но и подло. Чтоб вы просто понимали: коллега мой, с которым у меня была симпатия, женат, а недовольна его поведением была далеко не его жена. Так вот это, получается, нормальный моральный облик коллектива, а я ненормальный облик создала.

В общем, хочу судиться, чтобы вернуться на работу. К вам вопрос: есть ли у меня шансы?

Комментарий адвоката:

— Из вашего письма следует, что и вы, и ваш наниматель во взаимоотношениях друг с другом ушли в сферу, крайне далекую от правовой. Поэтому законность вашего увольнения вызывает обоснованные сомнения. Но обо всем по порядку.

Справочно: в соответствии с ч.1 ст. 29 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК Республики Беларусь) каждая из сторон трудовых отношений вправе до истечения срока предварительного испытания расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием, предупредив об этом другую сторону письменно за три дня.

Следует знать: если инициатива расторжения трудового договора с предварительным испытанием исходит от нанимателя, законодательство возлагает на него обязанность указать причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытания (ч.2 ст. 29 ТК Республики Беларусь).

Важно: причины должны быть изложены в приказе об увольнении работника по указанному основанию.

Если, как в вашем случае, причины в приказе об увольнении не указаны, это нарушает трудовое законодательство и ставит под вопрос законность увольнения.





Обратите внимание: расторжение трудового договора с предварительным испытанием (при условии, что инициатива исходит от нанимателя) возможна только при наличии объективных данных, которые свидетельствуют о том, что работник не способен выполнять обязанности по профессии, специальности, должности, оговоренной при приеме на работу. Это правило закреплено в п. 13 постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 29.03.2001 года № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде».

Следует знать: Закон возлагает на нанимателя обязанность предоставить суду «относимые, допустимые, достоверные и достаточные доказательства, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения работником трудовых обязанностей». Исходя из практики: в качестве подобных доказательств используются объяснительные, акты, докладные записки и т.д. Важно, чтобы эти документы содержали информацию о том, какие именно обязанности и в связи с чем не смог выполнить работник, то есть в чем проявилась его некомпетентность.

Важно: для увольнения работника на основании того, что он не выдержал предварительное испытание, привлекать его к дисциплинарной ответственности по фактам ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей необязательно.

Необходимо учитывать: при отсутствии объективных данных, свидетельствующих о том, что работник не способен выполнять обязанности по профессии, специальности, должности, оговоренной при приеме на работу, в период предварительного испытания работник может быть уволен только по его собственной инициативе в соответствии с ч.1 ст. 29 ТК Республики Беларусь либо по иным основаниям, предусмотренным ТК Республики Беларусь (п. 13 вышеуказанного постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь).

Следовательно, если наниматель не сможет представить суду необходимые доказательства того, что работник не выдержал испытания, увольнение будет признано судом незаконным.

Обратите особое внимание: трудовой договор с условием о предварительном испытании заключается с единственной целью: для проверки соответствия работника поручаемой ему работе (ч.1 ст. 28 ТК Республики Беларусь).

Как следствие, при оценке законности увольнения, во внимание принимаются только деловые качества работника, но не его личностные качества или характер взаимоотношений, которые сложились у него с коллегами.

Таким образом, если, как указано в обращении, кроме отрицательной оценки вашего морального облика у нанимателя не было иных причин для признания вас не выдержавшей предварительного испытания, ваше увольнение незаконно.

Справочно: при заключении и расторжении трудового договора с условием о предварительном испытании закон возлагает на нанимателя обязанность по соблюдению дополнительных требований, регулирующих этот правовой институт. Из-за краткости вашего письма проверить их соблюдение невозможно.

Вместе с тем, нарушение ряда из указанных требований влечет за собой признание увольнения незаконным и также может быть использовано вами при обращении в суд. Для понимания того, о чем идет речь, рекомендую ознакомиться со статьей, в которой рассматривались эти вопросы: «Уволенная сотрудница не сказала о беременности, а теперь требует компенсацию. Советы адвоката» .

Куда обращаться для защиты своих прав: решение нанимателя о признании вас не выдержавшей предварительного испытания, вы вправе обжаловать в суд (ч.2 ст. 29 ТК Республики Беларусь).

В какие сроки: вы должны успеть обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового договора либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов (ч.1 ст. 242 ТК Республики Беларусь).

С какими исковыми требованиями:

Первое исковое требование: о восстановлении на работе.

Так, в соответствии с ч.1 ст. 243 ТК Республики Беларусь, в случаях прекращения трудового договора без законного основания орган, рассматривающий трудовой спор, восстанавливает работника на прежней работе.

Учитывайте: если суд посчитает невозможным или нецелесообразным восстановление работника по причинам, не связанным с тем, что работник не справлялся с обязанностями, суд имеет право предложить и с согласия работника возложить на нанимателя обязанность выплатить работнику возмещение в размере десятикратного среднемесячного заработка (ч.2 ст. 243 ТК Республики Беларусь).

Второе исковое требование: о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Так, в соответствии с ч.1 ст. 244 ТК Республики Беларусь, в случаях восстановления работника на прежней работе ему выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула.

Третье исковое требование: о взыскании денежной компенсации причиненного вам морального вреда.

Так, исходя из смысла ст. 246 ТК Республики Беларусь в случаях увольнения без законного основания суд вправе по требованию работника вынести решение о возмещении морального вреда, причиненного ему указанными действиями.

Мой личный совет: у вас достаточно сильная правовая позиция для признания увольнения незаконным. Вам необходимо оперативно (с учетом установленного законодательством месячного срока) подготовить и подать исковое заявление в суд. В то же время рекомендую вам предварительно изучить ситуацию более глубоко и проработать все возможные варианты развития событий: вспомнить, действительно ли за весь период вашей работы у нанимателя не возникало к вам претензий; если были, сможет ли наниматель представить необходимые доказательства в подтверждение этого; были ли нанимателем соблюдены иные требования законодательства при заключении и расторжении с вами трудового договора с предварительным испытанием и т.д. Как показывает практика, только комплексный подход и тщательная подготовка к ведению дел позволяет рассчитывать на положительное решение суда.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»