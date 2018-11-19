Новым главным тренером ХК «Брест» стал Константин Кольцов

Новым главным тренером стал 37-летний белорусский специалист Константин Кольцов. Контракт с ХК «Брест» заключен до конца сезона с возможной функцией продления.



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Константин Евгеньевич провел 144 матча в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз», также является чемпионом российской Суперлиги и обладателем Кубка Гагарина. Участник 9 чемпионатов мира и двух Олимпийских игр в составе сборной Беларуси. С лета 2017 года был тренером в минском «Динамо».