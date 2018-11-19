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Новым главным тренером ХК «Брест» стал Константин Кольцов
20.11.2018 13:02 — Разное | Виртуальный Брест
Новым главным тренером стал 37-летний белорусский специалист Константин Кольцов. Контракт с ХК «Брест» заключен до конца сезона с возможной функцией продления.
Константин Евгеньевич провел 144 матча в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз», также является чемпионом российской Суперлиги и обладателем Кубка Гагарина. Участник 9 чемпионатов мира и двух Олимпийских игр в составе сборной Беларуси. С лета 2017 года был тренером в минском «Динамо».
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Новым главным тренером стал 37-летний белорусский специалист Константин Кольцов. Контракт с ХК «Брест» заключен до конца сезона с возможной функцией продления. ...
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