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Литературные таланты Хотимщины
20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Под таким названием 14 ноября в детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное поэтам и писателям Хотимщины. Его подготовили работники библиотеки и учащиеся объединения по интересам «Живое слово» (педагог Надежда Ковалева). На встрече присутствовали учащиеся 7«Б» и 8«А» СШ № 2. Также были приглашены поэты Александр Александрин и Андрей Зубрицкий, которые поделились творческими планами на будущее и прочли свои стихи.
Во время встречи гости познакомились с презентацией, посвященной поэтам и писателям-землякам. Учащиеся попробовали себя в роли актеров и проинсценировали басню. Особый тон мероприятию задали работники дома культуры, исполнившие песню «Хотимский вальс».Во время выступлений прозвучали стихи о природе, любви, войне и малой родине.
Карина Костенко,
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Под таким названием 14 ноября в детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное поэтам и писателям Хотимщины. Его подготовили работники библиотеки и учащиеся...
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