Литературные таланты Хотимщины

Под таким названием 14 ноября в детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное поэтам и писателям Хотимщины. Его подготовили работники библиотеки и учащиеся объединения по интересам «Живое слово» (педагог Надежда Ковалева). На встрече присутствовали учащиеся 7«Б» и 8«А» СШ № 2. Также были приглашены поэты Александр Александрин и Андрей Зубрицкий, которые поделились творческими планами на будущее и прочли свои стихи.

Во время встречи гости познакомились с презентацией, посвященной поэтам и писателям-землякам. Учащиеся попробовали себя в роли актеров и проинсценировали басню. Особый тон мероприятию задали работники дома культуры, исполнившие песню «Хотимский вальс».Во время выступлений прозвучали стихи о природе, любви, войне и малой родине.

Встреча в литературной гостиной прошла в теплой, дружеской атмосфере, за что мы очень благодарны работникам детской библиотеки, которые нас всегда радушно принимают. На память о этой встрече учащиеся нашего объединения подарили хотимским поэтам сувениры, сделанные своими руками.

Карина Костенко,

учащаяся объединения по интересам «Живое слово» ЦТДиМ