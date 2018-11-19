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Семь безнадежно устаревших вещей, с которыми некоторые упорно не хотят расставаться
20.11.2018 17:00 — Разное | Ежедневник
фото: bazaar.ru
Дизайнеры грамотно перерабатывают знакомые фасоны и подают продукт как что-то новое и незаслуженно забытое. Однако есть одежда, о которой не хочется вспоминать уж очень долго.
Футболки с шутками
Злободневные надписи всегда вызывали волну потребительского желания, и это неудивительно: решаясь надеть вещь, которая несет важное, но в то же время насмешливое сообщение, мы чувствуем себя особенными, продвинутыми и уверенными в себе. Однако на волне популярности ироничных фраз на футболках стали тиражироваться варианты со старинными анекдотами, наскучившими мемами и «заезженными» цитатами. Выглядят такие вещи совсем не актуально, ведь они не сообщают и не представляют собой ничего нового.
Джеггинсы
Эта вещь уже несколько лет подряд возглавляет рейтинги антитрендов, но затем удивительным образом возвращается в магазины. Мы бы советовали не спешить покупать джеггинсы — скорее всего, их ждет прежняя участь, ведь популярными и особенно стильными сейчас считаются свободные модели джинсов.
Шарфы из шифона
Такой аксессуар смотрится удачно при грамотном выборе цвета, длины и формы. Но многие сочетания с шифоновым шарфом все же оказываются слишком знакомыми, неаккуратными, а значит, неактуальными. Например, в образах с джинсовыми или кожаными куртками, жакетами и пальто куда лаконичнее и элегантнее смотрятся модели из шелка или тонкой шерсти.
Юбка-колокол
Эти модели считаются пережитком прошлого, так как образы романтичной и женственной особы приняли новый характер — на подиуме сейчас господствуют героини в свободных, расслабленных и полупрозрачных нарядах. Чтобы подчеркнуть свою женственность, необязательно делать акцент на талии и открывать ноги.
«Дутые» сапоги-вездеходы
Такая обувь оказывается полезной за городом, где обычно приходится преодолевать сугробы и снежные каши. Однако «дутые» сапоги, если они сделаны без специальных технологий и под вышеперечисленные цели, получаются тяжелыми, сковывающими движения и несоразмерно большими по сравнению даже с верхней одеждой. Если вам необходима практичная и удобная обувь, в которой не страшны любые городские условия, присмотритесь к трекинговым ботинкам или аккуратным «дутым» сапогам небольшого размера и обычной формы.
Платья Baby Doll
Такие платья относятся к той же категории, что и пышные юбки, — они будто созданы для того, чтобы подчеркнуть женскую невинность (ведь напоминают по фасону детские модели), нежность и игривость. Однако последние несколько лет с подиума не сходит образ сильной женщины, которой не нужны подобные вещи, в которых она рискует произвести несерьезное впечатление.
Брюки со свободным верхом и зауженным низом
Такие варианты, напоминающие по своей форме жокейские брюки, визуально деформируют фигуру. Лучше выбирать свободные модели, ведь из-за простого кроя они всегда останутся актуальными.
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Дизайнеры грамотно перерабатывают знакомые фасоны и подают продукт как что-то новое и незаслуженно забытое. Однако есть одежда, о которой не хочется вспоминать уж...
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