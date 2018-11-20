Китайский ответ Tesla Model 3: создатели седана GAC Aion S обещают пробег до 500 км на одной зарядке

Из Китая подоспел очередной «убийца Tesla» — о намерении превзойти американского производителя электрокаров (это касается соотношения уровня технологий и стоимости) заявила китайская компания GAC, показавшая на автосалоне в Гуанчжоу седан Aion S.





Правда, пока речь идет лишь о предсерийном образце, поэтому китайцы обнародовали не так уж много информации о своей «электричке». Известно, что колесная база у машины достигает 2,73 м, а на крыше имеются солнечные батареи. По заверениям разработчиков, коэффициент аэродинамического сопротивления у Aion S равен 0,245 — причем в GAC подчеркивают, что это примерно на уровне Tesla Model 3, хотя у нее обтекаемость кузова все же лучше (0,23).





Построен Aion S на оригинальной платформе GAC, созданной для электромобилей — GEP, что расшифровывается как GAC Electric Platform. Увы, но динамических характеристик своего седана GAC не приводит, но приводит дальность пробега на одной зарядке батарей — до 500 км по малореалистичному циклу NEDC (600 км при постоянной скорости 60 км/ч).





В арсенале прототипа — система полуавтоматического вождения, отвечающая второму уровню автономности (она предусматривает наличие автопарковщика, адаптивного круиз-контроля и ассистента движения в пробках), но со временем Aion S получит полноценный автопилот четвертого уровня, когда водитель минимально контролирует работу электроники.





Производство Aion S должно стартовать весной следующего года на новом заводе GAC, где планируется выпускать до 400 тыс. электромобилей ежегодно.