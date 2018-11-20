Немецкий инвестор открыл мебельное производство в Ивацевичах





Немецкая компания Polipol Produktions Verwaltungs GmbH открыла производство мягкой мебели в Ивацевичах.

До марта 2019 г планируется выпустить около 1 тыс диванов. Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.

В планах компании строительство фабрики с объемом производства к 2020 году – 8,5 тыс. диванов и к 2027 г – около 27 тыс. единиц мягкой мебели. Ожидается, что фабрика разместится на территории в 50 тыс. кв м и работать на ней будет не менее 1,2 тыс. человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро.

В концерне отмечают в концерне, цель проекта – развитие обрабатывающей промышленности как приоритетного вида деятельности для осуществления инвестиций и объединение возможностей по производству мебели на территории Республики Беларусь, а также расширение рынков сбыта.