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Старшеклассники из Минской области примут участие в самом большом интерактивном уроке в стране

21.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Второй этап республиканского конкурса для учащихся 10-х и 11-х классов velcom YOUTH начнется с самого большого урока в стране.

Уже в эту субботу 24 ноября первый интерактивный мастер-класс «Мастерство презентации» одновременно объединит старшеклассников по всей Беларуси. Он пройдет в самом большом зале кинотеатра velcom cinema VOKA. Участие в мастер-классе примут более 200 старшеклассников школ, гимназий и лицеев Минска, а также более 800 зарегистрированных участников конкурса из 236 учебных заведений Беларуси.

Самое активное участие в проекте в Минской области приняла средняя школа №3 г.Вилейки, где зарегистрировались 54 ученика. Именно в этом учебном заведении 24 ноября будет организован «филиал» самого большого урока в стране – в шестой школьный день ученики соберутся, чтобы посмотреть онлайн-трансляцию и с помощью интерактивных сервисов задать свои вопросы спикеру воркшопа. А всего из Минской области в проекте зарегистрировались ученики почти 30 учебных заведений.

Технически самый большой урок в стране будет обеспечен при помощи прямой трансляции мастер-класса через видеосервис VOKA для зарегистрированных участников проекта. Кроме того, все заинтересованные учащиеся страны смогут посмотреть трансляцию абсолютно бесплатно на канале velcom YOUTH платформы VOKA.

Cоциально-образовательный проект velcom YOUTH проводит компания velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и организаторов конференции TEDx Minsk. Большая образовательная программа проекта включает серию мастер-классов по формированию компетенций у школьников в подготовке и проведении презентаций, ораторскому искусству, мастерству лидера. Отличительная черта проекта velcom YOUTH – вся коммуникация от подачи заявки до презентации проекта в финале будет вестись на белорусском языке.

Мастер-классы пройдут в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen (г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11). Спикером, который проведет первый большой урок, станет Дмитрий Смирнов – спикинг-коуч TEDx Minsk, руководитель школы ораторского мастерства, бизнес-тренер, генеральный продюсер Радио Би-Эй, радиоведущий. К числу спикеров следующих мастер-классов присоединятся другие известные тренеры и ораторы.

На прошлой неделе организационный комитет подвел итоги сбора заявок от участников конкурса. Старшеклассники со всей страны приняли активное участие в проекте, а самым активным учебным заведением в стране стала 44-я школа г. Витебска, где решили попробовать предложить свои идеи, чтобы изменить мир, почти 100 учеников. Общая география проекта охватывает около 90 населенных пунктов страны – от столицы, областных и районных центров до сельских школ и школ-интернатов. Проект velcom YOUTH стал по-настоящему общенациональным, дошел до самых заинтересованных и мотивированных школьников.

«Velcom YOUTH ставит своей целью поддержку белорусского образования, языка и культуры. А еще это отличная возможность для старшеклассников реализовать свои идеи и инициативы. В партнерстве с международным форматом TEDх мы стремимся дать белорусской молодежи возможность продемонстрировать свои идеи. А чтобы школьники имели соответствующий опыт, мы предлагаем им принять участие в серии воркшопов, чтобы уметь выступать и высказывать свои мысли перед большой аудиторией», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

Два следующих мастер-класса «Искусство выступления» и «Мастерство лидера» будут проведены в декабре и январе. Серия таких занятий будет способствовать формированию важных социальных компетенций у школьников, так называемых softskills, а интерактивный характер подачи информации во время мастер-классов сможет стать отличным наполнением для мероприятий в концепции шестого школьного дня.

В основе концепции проекта velcom YOUTH – использование современных телекоммуникационных каналов для интерактивного взаимодействия со школьниками: именно с их помощью старшеклассники смогут посетить онлайн-воркшопы, презентовать себя и свои идеи. Подробнее прочитать о результатах первого этапа и посмотреть списки зарегистрированных участников конкурса можно на сайте velcom-youth.by.

На третьем конкурсном этапе с 20 января по 20 февраля 2019 г. старшеклассникам необходимо будет реализовать свою идею: подготовить и провести неформальное образовательное мероприятие: мастер-класс, дебаты или дискуссию по выбранной теме своего проекта. Видеоролик с презентацией реализованного проекта и показом его значимости и перспективности необходимо будет разместить на своей странице в социальных сетях с хештегом #velcomYOUTH и прислать ссылку на info@velcom-youth.by.

Авторы самых значимых, современных и оригинальных проектов попадут в число 10 финалистов. Они посетят TEDxMinsk 2019 и начнут работать над презентацией своей идеи с лучшими менторами. Их выступления пройдут на итоговом мероприятии TEDx Youth@Minsk в мае 2019 года. Все 10 финалистов получат призы – мобильные телефоны iPhone Xs, а трое победителей (по одному в каждом направлении конкурса) будут приглашены на мероприятие TEDx в Австрию.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Второй этап республиканского конкурса для учащихся 10-х и 11-х классов velcom YOUTH начнется с самого большого урока в стране.
 
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