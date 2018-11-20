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Лавров: Россию беспокоят тенденции к попыткам искажения событий ВОВ

21.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Москву беспокоят опасные тенденции к попыткам искажения событий Великой Отечественной войны. В связи с этим Россия и Беларусь должны продолжить усилия по противодействию этим замыслам, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Минске на совместном заседании коллегии министерства иностранных дел РФ и коллегии МИД Беларуси.

«Большое значение придаем сбережению памяти нашей общей истории, поэтому нас не могут не беспокоить опасные тенденции, связанные с искажением событий Великой Отечественной и Второй мировой войны», – цитирует министра РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время наблюдаются попытки оправдать и даже героизировать нацистов и их пособников, а также пересмотреть решение Нюрнбергского трибунала.

Лавров добавил, что Москву также тревожит и то, что параллельно набирает обороты русофобия. В некоторых странах Европы она «возводится чуть ли не в ранг официальной идеологии», – подчеркнул глава МИД.

«В этих условиях наша общая задача - продолжать целенаправленные усилия по противодействию этим деструктивным замыслам, используя весь доступный политический и правовой инструментарий», – считает Лавров.

Напомним, 20-21 ноября министр иностранных дел России находится в Минске с рабочим визитом.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом министр заявил в Минске на совместном заседании коллегии министерства иностранных дел РФ и коллегии МИД Беларуси.
 
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