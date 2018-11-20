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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на Новогодние представления. АНОНС.
21.11.2018 — Разное | Soligorsk News
8 ноября 2018 11:55 3000
Дворец культуры г. Солигорска приглашает на Новогодние представления. АНОНС.
Совсем скоро Новый 2019 год! Дворец культуры традиционно готов подарить вам и вашим деткам праздничное новогоднее настроение! Ждем вас на наших новогодних мероприятиях! Стоимость новогодней сказки «Загадай желание!» — 6 бел. рублей. Стоимость новогодней елки «Новогодние огни приглашают в сказку»— 5 бел. рублей.
Спешите забронировать места!!! Телефоны для справок: +375 29 391-27, +375 29 642-79-89, 22-88-15.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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8 ноября 2018 11:55 3000 Дворец культуры г. Солигорска приглашает на...
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