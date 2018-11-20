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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на Новогодние представления. АНОНС.

21.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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8 ноября 2018 11:55 3000

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на Новогодние представления. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

Совсем скоро Новый 2019 год! Дворец культуры традиционно готов подарить вам и вашим деткам праздничное новогоднее настроение! Ждем вас на наших новогодних мероприятиях! Стоимость новогодней сказки «Загадай желание!»6 бел. рублей. Стоимость новогодней елки «Новогодние огни приглашают в сказку»5 бел. рублей.

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на Новогодние представления. АНОНС.
Дворец культуры г. Солигорска приглашает на Новогодние представления. АНОНС.
Дворец культуры г. Солигорска приглашает на Новогодние представления. АНОНС.

Спешите забронировать места!!! Телефоны для справок: +375 29 391-27, +375 29 642-79-89, 22-88-15.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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8 ноября 2018 11:55 3000 Дворец культуры г. Солигорска приглашает на...
 
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