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Суд Каменецкого района назначил мужчине Br735 штрафа за подделку страховки

21.11.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Суд Каменецкого района приговорил мужчину к Br735 штрафа за подделку бланка карты международного страхования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60811.php

Суд Каменецкого района назначил мужчине Br735 штрафа за подделку страховки

Мужчина 1991 года рождения в августе заключил договор международного страхования, срок действия которого истекал 5 сентября. Зная о недействительности документа, он 7 сентября вблизи пункта пропуска "Песчатка" шариковой ручкой внес изменения в бланк "Зеленой карты". Затем молодой человек попытался пересечь границу, предоставив на погранконтроле подделку. Пограничники пресекли преступление. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка и использование поддельных документов) УК.

Фигурант полностью признал свою вину. Суд Каменецкого района назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5). "Заявленное мужчиной ходатайство об освобождении от уголовной ответственности с привлечением к административной, а также применении к нему административного взыскания суд отклонил при аналогичной позиции государственного обвинителя. Приговор вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.

В Брестской области в январе-октябре текущего года зафиксировано 26 фактов (за весь 2017 год - 21) пересечения государственной границы с использованием заведомо подложных документов - 23 паспорта и 3 карты международного страхования.

 
 
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Суд Каменецкого района приговорил мужчину к Br735 штрафа за подделку бланка карты международного страхования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт...
 
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