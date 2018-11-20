Торговый комплекс строится с нарушениями

Работники Горецкого РОЧС проверили строящийся торговый комплекс по переулку Интернациональному, 2 на соответствие противопожарным требованиям. Подрядной организацией по его строительству выступает ЧУПП «Прометей», генеральным директором которой является Анатолий Федорович .

Были выявлены отступления от проектных решений, а также нарушения технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.





– не обеспечено соответствие предела огнестойкости узлов сопряжения строительных конструкций наименьшему пределу огнестойкости сопрягаемых конструкций. В узле сопряжения помещения кладовой на 1 этаже здания допущено применение монтажной пены: противопожарная перегородка 1 типа — противопожарное перекрытие 3 типа;

– не подтвержден предел огнестойкости и класс пожарной опасности смонтированного покрытия над 2-ым этажом в соответствии с проектной степенью огнестойкости здания;

– не обеспечен зазор не менее 0,05 м между маршами лестницы, размещенной в закрытой лестничной клетке.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес ЧУПП «Прометей» направлены рекомендации и установлен срок информирования Горецкого РОЧС об их ликвидации.

Дмитрий КОЗЛОВ, первый заместитель начальника Горецкого РОЧС