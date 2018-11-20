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Торговый комплекс строится с нарушениями

21.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Работники Горецкого РОЧС проверили строящийся торговый комплекс по переулку Интернациональному, 2 на соответствие противопожарным требованиям. Подрядной организацией по его строительству выступает ЧУПП «Прометей», генеральным директором которой является Анатолий Федорович .

Были выявлены отступления от проектных решений, а также нарушения технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

Торговый комплекс строится с нарушениями

– не обеспечено соответствие предела огнестойкости узлов сопряжения строительных конструкций наименьшему пределу огнестойкости сопрягаемых конструкций. В узле сопряжения помещения кладовой на 1 этаже здания допущено применение монтажной пены: противопожарная перегородка 1 типа — противопожарное перекрытие 3 типа;

– не подтвержден предел огнестойкости и класс пожарной опасности смонтированного покрытия над 2-ым этажом в соответствии с проектной степенью огнестойкости здания;

– не обеспечен зазор не менее 0,05 м между маршами лестницы, размещенной в закрытой лестничной клетке.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес ЧУПП «Прометей» направлены рекомендации и установлен срок информирования Горецкого РОЧС об их ликвидации.

Дмитрий КОЗЛОВ, первый заместитель начальника Горецкого РОЧС

 
 
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Работники Горецкого РОЧС проверили строящийся торговый комплекс по переулку Интернациональному, 2 на соответствие противопожарным требованиям. Подрядной...
 
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