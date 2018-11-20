Призвание – преподаватель

89-й день рождения отметила недавно городокчанка Светлана Баранова (на снимке). «Мне без года девяносто, — шутит она, — из них около 65 лет живу здесь, в Городке, 32 года отработала в техникуме. Жизнь я прожила длинную и насыщенную».





Подробнее читайте в №89 от 20.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .