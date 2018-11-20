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В Гомельской области раскрыли преступную схему в системе ЖКХ
Новости Беларуси. Преступная схема необоснованного посредничества в системе ЖКХ раскрыта в Гомельской области. На протяжении двух лет одно из коммунальных предприятий закупало запчасти к технике у индивидуальных предпринимателей, при этом товар посредники даже не видели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детали поставлялись напрямую со склада регионального поставщика. Цена завышалась в несколько раз. Порой надбавка достигала 800%. Раскрыть схему сразу не удавалось. Так как плату за товар предприятие не перечисляло напрямую.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
Ущерб коммунальному предприятию причинён на сумму более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В злоупотреблении служебными полномочиями подозревают 8 человек. До выяснения всех обстоятельств двое из них заключены под стражу.
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В Гомельской области раскрыли преступную схему в системе ЖКХ
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Новости Беларуси. Преступная схема необоснованного посредничества в системе ЖКХ раскрыта в Гомельской области. На протяжении двух лет одно из коммунальных...
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