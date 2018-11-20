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Жировка иждивенца. На сколько вырастут счета тунеядцев после ввода полной оплаты за ЖКУ
21.11.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
К 1 декабря в Беларуси
Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY
Напомним, что полная оплата ЖКУ фактически
Так, если собственником «двушки» является тунеядец, а вместе с ним зарегистрированы еще двое нетунеядцев, то он оплачивает по экономически обоснованным тарифам треть за отопление, подогрев воды и газоснабжение. Остальные две трети коммуналки за зарегистрированных нетунеядцев в квартире будут оплачивать по субсидируемым тарифам.
К примеру, если сын не занят в экономике, но плательщиком ЖКУ является мать, они будут оплачивать ЖКУ по обычным тарифам, а не по полной стоимости. Если же собственник жилья оказался в числе незанятого в экономике населения, а вместе с ним зарегистрированы совершеннолетние дети, то свою часть коммуналки тунеядец будет оплачивать по полным тарифам, остальные — по льготным.
Как изменятся суммы в жировках
В минской «однушке» на 37,8 квадрата, в которой зарегистрирован один человек, жировка за октябрь затянула на 29,47 рубля.
За горячее водоснабжение нужно заплатить 2,28 рубля, а за отопление — 5,98 рубля. Если бы эти услуги считали по полным тарифам, то суммы составили бы 10,95 рубля и 28,78 рубля соответственно.
Газоснабжением, которое тунеядцы будут оплачивать по полным тарифам с октября 2009 года, в этой квартире не пользуются.
То есть если в «однушке» на 37,8 квадрата проживает только один тунеядец, который одновременно является собственником жилья, то жировка в общей сложности вырастет на 31,47 рубля.
При 100-процентной оплате общая сумма по платежке за ЖКУ составила бы 60,94 рубля. При этом в более холодные месяцы, чем нынешний октябрь, на отопление будут уходить больше средств.
Напомним, с 1 января в Беларуси планово
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