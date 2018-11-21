Ученик СШ №1 г.Городка пополнил копилку достижений

СШ № 1 г. Городка учащийся 10 «А» класса Хаджимурад Агамов, который принял участие в IX научно-практической конференции учащихся учреждений образования области «Эврика», проходившей на базе Витебского госуниверситета им. П.М. Машерова 10 ноября. В родную школу он возвратился с дипломом III степени.





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