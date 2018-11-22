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Белоруска впервые стала медалисткой чемпионата мира по боксу
Белоруска Виктория Кебикова стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой чемпионата мира, сообщает официальный
Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории до 81 кг, обеспечила себе медаль планетарного форума в индийском Нью-Дели после того, как преодолела четвертьфинальный барьер, победив соперницу из Казахстана Фаризу Шолтай.
В полуфинале 33-летняя гомельчанка уступила Джессике Кайседо-Синистерре из Колумбии, которая теперь сразится за золото с китаянкой Линой Ван.
А проигравшие в полуфиналах белоруска Виктория Кебикова и турчанка Элиф Гунери получают бронзовые награды.
На женском ЧМ-2018 на ринг вышли 227 спортсменок из 62 стран в 10 весовых категориях. До четвертьфинальной стадии добрались представительницы 33 сборных.
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Виктория Кебикова стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой чемпионата мира.
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