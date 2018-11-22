Белоруска впервые стала медалисткой чемпионата мира по боксу

Белоруска Виктория Кебикова стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой чемпионата мира, сообщает официальный сайт Белорусской федерации бокса.



Виктория Кебикова. Фото: boxingbelarus.by

Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории до 81 кг, обеспечила себе медаль планетарного форума в индийском Нью-Дели после того, как преодолела четвертьфинальный барьер, победив соперницу из Казахстана Фаризу Шолтай.

В полуфинале 33-летняя гомельчанка уступила Джессике Кайседо-Синистерре из Колумбии, которая теперь сразится за золото с китаянкой Линой Ван.

А проигравшие в полуфиналах белоруска Виктория Кебикова и турчанка Элиф Гунери получают бронзовые награды.

На женском ЧМ-2018 на ринг вышли 227 спортсменок из 62 стран в 10 весовых категориях. До четвертьфинальной стадии добрались представительницы 33 сборных.