ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Беларуси по футболу: показываем расстановку сил перед заключительным туром

24.11.2018 22:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу выходит на финишную прямую. Главную интригу турнира БАТЭ развеял в предыдущем туре. Но ряд команд пока решают свои турнирные задачи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске местное «Торпедо» 24 ноября старалось оторваться от зоны вылета. Команда Владимира Невинского встречалась с одноклубниками из Жодино. Но все сразу пошло не по сценарию хозяев поля: на 14 минуте удален защитник минчан Роман Гаев, а еще через 15 минут гол в ворота Романа Степанова забил Богдан Мышенко. Шансы отыграться у хозяев были, но они ими не воспользовались. А вот гости во втором тайме забили второй гол, по большому счету похоронив всю интригу в матче.

Чемпионат Беларуси по футболу: показываем расстановку сил перед заключительным туром

Дмитрий Тамело, игрок ФК «Торпедо-Минск»:
Тяжелый матч. Развивались события, можно сказать, не в нашу пользу. Был стопроцентный момент, когда у нас был шанс забить. Я считаю, что если бы забили в этот момент, матч бы так не сложился. Ну, как говорится, не забиваешь ты, и сразу получаем.

Получилось так, что сегодня проиграли. Но ничего уже не сделаешь, двигаемся дальше. Последний тур, надо не упасть в грязь лицом и все-таки подарить еще один праздник нашим болельщикам.

Чемпионат Беларуси по футболу: показываем расстановку сил перед заключительным туром

Новоиспеченный чемпион БАТЭ на последних минутах добился победы над «Лучом». Таким образом команду, которая второй вслед за могилевским «Днепром» покинет высшую лигу, мы узнаем только в заключительном туре.
Новости по теме

Юрий Пунтус: «Складывается ощущение, что мы не любим свой футбол»

«Шахтёр» разгромил БАТЭ в чемпионате Беларуси

Юрий Пунтус о матче Беларусь-Люксембург: «Победа заслуженная, и хорошая победа»

Лига наций. Сборная Беларуси победила Люксембург

Лига наций. Второй тайм, Беларусь обыгрывает Люксембург в гостях

Матч Беларусь-Люксембург состоится: погода улучшается

Лига наций. Матч Беларусь–Люксембург может быть перенесен из-за тумана

Сборная Беларуси по футболу готовится к матчам в Лиге наций УЕФА
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Впереди жизнь, нужно друг друга беречь»: как прожить вместе не меньше 50 лет рассказали юбиляры из Минска

Областные «Дожинки-2018»: в Брагине итоги года подвели аграрии Гомельской области

Александр Лукашенко поручил увеличить долю арендного жилья

Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

Гамелан, фрукты, костюмы и мастер-классы: в Минске проходит фестиваль и выставка Индонезии

«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

Наталья Кочанова о назначении нового мэра Минска: «Это никакая не чрезвычайная ситуация»

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу выходит на финишную прямую. Главную интригу турнира БАТЭ развеял в предыдущем туре. Но ряд команд пока решают свои...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конькобежец Виталий Михайлов стал лучшим в масс-старте на этапе Кубка мира в Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика