Чемпионат Беларуси по футболу: показываем расстановку сил перед заключительным туром

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу выходит на финишную прямую. Главную интригу турнира БАТЭ развеял в предыдущем туре. Но ряд команд пока решают свои турнирные задачи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске местное «Торпедо» 24 ноября старалось оторваться от зоны вылета. Команда Владимира Невинского встречалась с одноклубниками из Жодино. Но все сразу пошло не по сценарию хозяев поля: на 14 минуте удален защитник минчан Роман Гаев, а еще через 15 минут гол в ворота Романа Степанова забил Богдан Мышенко. Шансы отыграться у хозяев были, но они ими не воспользовались. А вот гости во втором тайме забили второй гол, по большому счету похоронив всю интригу в матче.





Дмитрий Тамело, игрок ФК «Торпедо-Минск»:

Тяжелый матч. Развивались события, можно сказать, не в нашу пользу. Был стопроцентный момент, когда у нас был шанс забить. Я считаю, что если бы забили в этот момент, матч бы так не сложился. Ну, как говорится, не забиваешь ты, и сразу получаем.

Получилось так, что сегодня проиграли. Но ничего уже не сделаешь, двигаемся дальше. Последний тур, надо не упасть в грязь лицом и все-таки подарить еще один праздник нашим болельщикам.





Новоиспеченный чемпион БАТЭ на последних минутах добился победы над «Лучом». Таким образом команду, которая второй вслед за могилевским «Днепром» покинет высшую лигу, мы узнаем только в заключительном туре.