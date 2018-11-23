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Конькобежец Виталий Михайлов стал лучшим в масс-старте на этапе Кубка мира в Японии
Новости Беларуси. По итогам гонки белорус набрал 120 очков. Ближайший преследователь Михайлова, кореец Ум Чен Хо, заработал на 12 балов меньше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Замкнул тройку лучших бельгиец Барт Свингс.
В этой дисциплине принимал участие и еще один наш представитель. Алексей Кирпичник показал шестой результат. Всего в масс-старте участие приняли 16 конькобежцев.
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Новости Беларуси. По итогам гонки белорус набрал 120 очков. Ближайший преследователь Михайлова, кореец Ум Чен Хо, заработал на 12 балов меньше, сообщили в программе...
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