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В Брянске проведут форум приграничных территорий Белоруссии и России

24.11.2018 22:11 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает местная «Брянская газета». В мероприятии, которое пройдет 28-29 ноября, анонсируется участие «депутатов и представителей власти» двух стран.

Среди вопросов для обсуждения — «возможные изменения законодательства для ускорения делового сотрудничества». Отмечается, что «участники встречи поговорят о барьерах и ограничениях в законах, которые мешают развитию взаимной торговли».

Анонсируется участие «депутатов Парламентского Собрания Беларуси». Такого органа не существует. Возможно, имеется в виду Парламентское собрание союзного государства Беларуси и России.


Предыдущий форум муниципальных депутатов из сопредельных регионов, организованный в Брянске, закончился принятием резолюции об объединении Беларуси и России. Под ней стояли и подписи участников с белорусской стороны, хотя они утверждают, что ничего не подписывали.



 
 
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Об этом сообщает местная «Брянская газета». В мероприятии, которое пройдет 28-29 ноября, анонсируется участие «депутатов и представителей власти» двух стран.
 
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