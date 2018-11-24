В Брянске проведут форум приграничных территорий Белоруссии и России

Среди вопросов для обсуждения — «возможные изменения законодательства для ускорения делового сотрудничества». Отмечается, что «участники встречи поговорят о барьерах и ограничениях в законах, которые мешают развитию взаимной торговли».





Анонсируется участие «депутатов Парламентского Собрания Беларуси». Такого органа не существует. Возможно, имеется в виду Парламентское собрание союзного государства Беларуси и России.









Предыдущий форум муниципальных депутатов из сопредельных регионов, организованный в Брянске, закончился принятием резолюции об объединении Беларуси и России. Под ней стояли и подписи участников с белорусской стороны, хотя они утверждают, что ничего не подписывали.







