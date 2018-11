В Минске 25 ноября прошел ежегодный детский конкурс песни «Евровидение». В нем победила участница из Польши Роксана Венгель. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский занял 11 место.



Ей 13 лет, и дома она уже знаменитость: победила в первом сезоне польского шоу «Голос. Дети», а за ее Instagram следит почти 250 тысяч человек.

На конкурсе Роксана исполнила песню Anyone I Want To Be — частично на английском, частично на польском.

Как прошла неделя «Евровидения» в Минске

Видео: Junior Eurovision Song Contest

Минск принял детское «Евровидение» второй раз и отнесся к подготовке этого мероприятия серьезно.

Неделя «Евровидения» стартовала с церемонии открытия с красной ковровой дорожкой. Продолжилась встречей с Александром Лукашенко во Дворце независимости, во время которой президент пообещал простить Даниэля Ястремского в случае выигрыша (которого, впрочем, не случилось). И практически завершилась «ложным» финалом. Точнее, генеральной репетицией на заполненной «Минск-арене». Среди ее зрителей можно было найти как пары, купившие билеты, так и детей, чья поездка в Минск — в лучших белорусских традициях — была организована свыше. И это несмотря на социально ориентированные цены — билеты на генеральную репетицию стоили от 6 до 9 белорусских рублей (на финал конкурса — от 9 до 12 рублей). Впрочем, за такой выбор местные управления образования хочется лишь поблагодарить: событие того стоило.

Генеральная репетиция не только позволила участникам лучше привыкнуть к «Минск-арене». В этом году (как и в прошлом) 50% от общих набранных баллов определяло зрительское голосование, еще 50% составляли оценки профессионального жюри. Так вот последние оценивали конкурсантов именно в субботу, во время репетиции.

Чтобы завершить разговор о правилах этого года, уточним: зрительское голосование стартовало еще 23 ноября на официальном сайте детского «Евровидения». Завершилось перед началом финального концерта. А затем, после выступления всех участников открылось вновь (но лишь на 15 минут). Пользователи могли выбрать от трех до пяти понравившихся исполнителей (в том числе — второй год подряд — и представителя своей страны).

Как голосовали



Польша получила итоговые 215 баллов, Франция — 203, Австралия — 201. На четвертом месте — Украина (182), на пятом — Мальта (181). Следующие места заняли Казахстан (171), Италия (151), Грузия (144), Армения (125), Россия (122) и Беларусь (114).

Как все проходило

Ведущими финала в этом году стали Зина Куприянович, она же Зена — девушка, которая в прошлом году заняла третье место на российской «Новой Фабрике звезд», представительница Беларуси на детском «Евровидении-2017» Хелена Мерааи и Евгений Перлин.

Именно они представили зрителям всех участников финала . «20 из 18 возможных», — шутили любители конкурса, и в этой шутке была своя правда. По правилам в «Евровидении» могут принимать участие только 18 стран. Но в этом году ЕВС и Белтелерадиокомпания сделали исключение для Израиля как страны — победительницы взрослого «Евровидения-2018» и официально включили его в состав участников детского песенного форума. Позже к их числу присоединилась Украина, которая первоначально отказалась от участия из-за « критического недофинансирования ». Поэтому общее число участников оказалось рекордным за всю историю «Детского Евровидения». Кстати, Уэльс и Казахстан стали абсолютными дебютантами этого конкурса.

За кадром шоу комментировали Георгий Колдун и Андрей Макаенок, которые, по их словам, работали на седьмом уровне «Минск-Арены» над самым потолком. Раскованные ТВ-ведущие пошутили над английским языком своих коллег на сцене (мол, элементарный English им все-таки покорился), внешним видом Евгения Перлина и даже над дорогой электричкой, на которой участница из Казахстана отправилась в Вязынку.

Разумеется, времени у гостей было минимум, поэтому о реальном посещении мест, связанных с творчеством Янки Купалы, речи не велось. Но благодаря сотрудникам Белтелерадиокомпании, которые разрабатывали сюжет финала, визит получился виртуальным. Согласно сюжету, при съемках визиток конкурсанты надевали шлем виртуальной реальности. Благодаря этому они посещали наиболее красивые, известные и туристически привлекательные места Беларуси (в конце концов, безвиз еще никто не отменял!).

Троецкое предместье и парк Победы, где начинается полуфарафон, Оперный театр и Национальная библиотека, Вязынка и Беловежская пуща, Дудутки и Строчицы, стадион «Динамо» и «Чижовка-арена», Мирский замок и Несвижский дворец. А еще Зыбицкая, которую символично посетила польская участница, после чего путешествия по Беларуси закончились (Роксана Венгель выступала последней). Возможно, это был намек, где надо отдохнуть поздним ноябрьским вечером?

Правда, в одно здания туристом просто так не попасть: речь о Дворце Независимости. Правда, в резиденцию президента все-таки пустили очаровательную французскую девочку Ангелину Нава. Может, Беларусь не против завязать тесные отношения с Францией? (Шутка).

Выступление участников в очередной раз продемонстрировали диаметрально противоположные подходы к тому, кого отправлять на детское «Евровидение» и, что более важно, кого считать ребенком? На одном полюсе — с виду абсолютно взрослые португалка Рита Ларанжейра, мальтийка Эла Мангон, австралийка Джаэль Уена. На втором — очаровательные и голосистые дети из Украины (Дарина Красновецкая), Казахстана (Данелия Тулешова с ее не по подростковому мощным вокалом), дуэт из Италии (Мелисса & Марко).

А между ними — кукольная албанка Эфтимия Джика, которая судя по всему очень хочет как можно быстрее повзрослеть, а для этого выглядеть как взрослая.

Если бы журналист TUT.BY был ребенком, то однозначно был бы покорен дуэтом из Нидерландов. А все дело в отношению к условностям: Макс Альбертацци вышел на сцену в брикетах, за которые еще недавно (а может, и до сих пор?) дразнят в школах. Вместе со своей партнершей Анне Бурэ Макс исполнил романтическую песню о возлюбленных, которые расстаются и больше никогда не встретятся. Кстати, обоим певцам всего 14 лет. А еще не оставил бы без внимания ирландца Тэйлор Гинс. Оказывается можно отпустить длинные волосы, носить очки — и чувствовать себя прекрасно.

А что же Даниэль Ястремский? Обедни он однозначно не испортил, талантливо воплотив образ современного мажора, но лучшим все-таки не показался. Почему? Как мне показалось, в чрезмерной ставке на виртуальную реальность с домашними интерьерами и баскетбольной площадкой. Да и так ли был нужен реальный велосипед, на котором один из членов команды накручивал круги на сцене?

Впрочем, Руслан Асланов, который представлял Беларусь на детском «Евровидении» в 2015 году и занял четвертое место, заявил в эфире БТ, что номер Ястремского выглядел не только модным, но и одним из самых технически сложных среди других участников.

Делать выводы о детском «Евровидении» на основании всего одного конкурса довольно сложно. Но все-таки несколько выводов напрашивается (пусть они и лежат на поверхности): детская эстрада развивается быстро. Кажется, еще чуть-чуть и она догонит взрослую (в Беларуси наоборот, дети-певцы зачастую выглядят даже интереснее, чем взрослые). Кроме того, современная музыка уже давно связана с движением. Пожалуй, лишь один из участников «Евровидения» пел в традиционной исполнительской манере — речь о певце из Израиля Ноаме Дадоне.