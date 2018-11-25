Финского форварда БАТЭ грубым фолом вывели из строя до конца января 2019

Медицинский штаб БАТЭ провел обследование Яссе Туоминена, который в конце первого тайма матча с «Лучом» в 29 туре стал жертвой жестокого фола со стороны соперника. Форвард покинул поле на носилках.



Момент стыка. Фото: ФК БАТЭ

После проведенного медицинским штабом борисовчан обследования стал известен диагноз — повреждение капсульно-связочного аппарата левого голеностопного сустава.

По предварительным прогнозам, в строй нападающий вернется только в конце января, сообщает пресс-служба БАТЭ .

Туоминен выбыл из строя в преддверии важнейших поединков групповой стадии Лиги Европы против «Види» и ПАОКа. На его помощь определенно рассчитывал тренерский штаб Алексея Баги.