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Финского форварда БАТЭ грубым фолом вывели из строя до конца января 2019
Медицинский штаб БАТЭ провел обследование Яссе Туоминена, который в конце первого тайма
После проведенного медицинским штабом борисовчан обследования стал известен диагноз — повреждение капсульно-связочного аппарата левого голеностопного сустава.
По предварительным прогнозам, в строй нападающий вернется только в конце января, сообщает
Туоминен выбыл из строя в преддверии важнейших поединков групповой стадии Лиги Европы против «Види» и ПАОКа. На его помощь определенно рассчитывал тренерский штаб Алексея Баги.
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Яссе Туоминен получил повреждение капсульно-связочного аппарата левого голеностопного сустава.
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