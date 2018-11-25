Порошенко заявил об угрозе сухопутной операции против Украины

Разведывательные данные говорят о наличии серьезной угрозы операции на суше против Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе операции на суше против Украины. У меня в руках - тайный документ, сводка наших разведывательных органов. Тут на несколько страниц - детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии сотен, а то и десятков километров от нашей границы. Готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину", - сказал П.Порошенко он в телеобращении в понедельник

Президент добавил, что речь идет о самолетах, вертолетах, танках, ракетных комплексах и БТР.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил позднее на заседании СБ ООН, что разведывательные данные говорят о возможном захвате РФ украинских городов на Азовском море - Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.

"Дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена. По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России", - сказал В.Ельченко на спецзаседании Совбеза ООН по ситуации в Украине в понедельник.

Он подчеркнул, что Украина готова урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими средствами.

В.Ельченко добавил, что Украина нуждается в усилении санкций в отношении РФ.