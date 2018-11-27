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Перед кольцевой в районе Уручья столкнулись автобус, автомобиль и машина ГАИ
Новости Беларуси. Сразу две аварии в вечерний час пик практически парализовали движение на проспекте Независимости в сторону Уручья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около 18 часов перед кольцевой столкнулись автобус, легковой автомобиль, а также машина ГАИ. По предварительной информации, никто не пострадал, но движение в этой части города на время оказалось парализованным.
Еще одна незначительная авария произошла на проспекте Независимости возле Национальной библиотеки.
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Новости Беларуси. Сразу две аварии в вечерний час пик практически парализовали движение на проспекте Независимости в сторону Уручья, сообщили в программе...
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