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БАТЭ на втором месте в группе Лиги Европы!

29.11.2018 22:49 — Разное | Партизан  
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Борисовский БАТЭ добился домашней победы над венгерским «Види» в групповом этапе Лиги Европы — 2:0.


Фото: Reuters
Николай Сигневич на четвертой минуте пробил в штангу, а на 22-й открыл счет. Фото: Reuters
БАТЭ: Щербицкий, Риос, Волков, Филипенко (Поляков, 46), Филипович, Бага, Драгун, Иванич, Глеб (Скавыш, 66), Сигневич, Стасевич (к) (Гордейчук, 89).

«Види»: Ковачик, Юхас (к), Стопира, Фиола, Винисиус, Него (Ковач, 68), Хаджич, Паткаи (Ходжич, 65), Миланов, Хусти (Николов, 74), Щепович, пишет sport.tut.by

 
 
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Борисовский БАТЭ добился домашней победы над венгерским «Види» в групповом этапе Лиги Европы — 2:0.
 
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