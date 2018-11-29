«Я не хочу свою жену, потому что она растолстела». Почему нам страшно говорить правду в отношениях

Все сказки заканчиваются одинаково: счастливым браком двух влюбленных. Все взрослые истории продолжаются после брака и — так случается — не всегда счастливо. Причин множество, одна из них: пропадает сексуальное желание. О том, почему нам страшно прямо об этом сказать — в колонке Анны Златковской .



unsplash.com

Почему в некоторых парах исчезает влечение? Знакомый Сергей в доверительной беседе признался: «Я больше не хочу свою жену, потому что она сильно растолстела».

И правда, они были молодой, стройной, красивой парой, когда женились. Спустя десять лет Ольга родила ребенка — из-за этого располнела. А вот вернуться в обратную форму уже не смогла.

Сергей сначала ожидал: жена заметит, как изменилась фигура, и займется телом. Но ее как будто все устраивало, она не пыталась ни сесть на диету, ни записаться в тренажерный зал, ни даже увеличить количество прогулок, чтобы сжечь немного калорий. Тогда Сергей сам предложил жене купить абонемент в фитнес-клуб, но Ольга отмахнулась: ни времени, ни желания на это у нее не было. Пока ребенок был маленьким, Сергей считал, что у жены есть уважительная причина, но потом малыша отдали в садик — и ничего, кроме недоумения, не осталось:

«Почему она не хочет собой заняться? Ну что я ей в лицо должен сказать: „Ты толстая“? — возмущался Сергей. — И объяснить, что поэтому у нас уже много месяцев нет секса?»

Женщины тоже разочаровываются в своих мужьях, когда те запускают себя. Хотя, если судить по моему окружению, это происходит не так часто. Возможно, это связано с тем, что женщины терпимее. Они любят своих мужчин не столько за внешность, сколько за доверие и сочетание характеров. И если в доме есть мужик, который способен защитить свою семью и обеспечить ее всем необходимым, его большой живот воспринимается как подушка безопасности, а не как объект раздражения.

Хотя вот обратный пример из жизни: Елена, активная женщина, которая всегда занималась спортом, следила за собой, увидев, что ее супруг движется в принципиально ином направлении, обрастая жировыми складками, напрямую заявила: его фигура для нее так же важна, как и мозги. И если мужу нужна сексуальная жизнь, то пусть начнет что-то делать.



unsplash.com

Муж обиделся, конечно, но предпринял попытку заняться физкультурой. Только вот любую физическую активность он с детства ненавидел, и все его интересы крутились вокруг компьютеров. Сидеть часами у монитора — вот что делало его счастливым, как и его супругу Елену, которая от такой работы мужа получала неплохие дивиденды.

Но люди меняются, и то, что было важно в двадцать лет, в сорок наполняется другими смыслами. Елена хотела не только благосостояния, но и чтобы любимый человек соответствовал ей — стройной, активной, жизнерадостной. В итоге Елена махнула рукой и стала встречаться с любовником. Муж, радостный, что от него отстали, ничего не заметил.

«Если я скажу напрямую, что не хочу жену, потому что она стала жирной, — я буду козлом. Если заведу любовницу — тоже буду козлом. Какой выход?» — рассуждает Сергей.

Даже в долгих отношениях физическое влечение не теряет своего значения, и уповать только на духовную связь не приходится. Это жесткая правда, которую часто не хотят слышать женщины.

Парируют, что «мужики сволочи, любят только за внешность», а как же все остальное: душа, ум? Никто не хочет признать, что мужчина (равно как и женщина) имеет полное право на «объективацию» тела любимого человека, если изначально тебя полюбили стройной и красивой, без жира и складок. Конечно, мы не говорим о предательстве, если кто-то потерял форму из-за проблем со здоровьем, а партнер его отверг. Речь о куда как более частых случаях — когда набор веса связан с нежеланием следить за собой.

Заводить в этом случае интрижку на стороне — измена партнеру, оставаться и мучиться сексуальной неудовлетворенностью — измена себе. Развод — вроде как единственное решение в такой ситуации.



odysseyonline.com

Но Сергей, например, признается, что развод для него — не выход. Много лет совместной жизни, ребенок, налаженный быт, общий кредит и загородный дом — все это связывает их семью. Но в то же время отвращение к телу и отсутствие секса отдаляют их с женой друг от друга.

«Я все больше засматриваюсь на красивых девушек, и желание с кем-то переспать однажды перевесит все моральные установки. Раз Оля ничего не делает», — признается знакомый.

Редкие пары ведут доверительные беседы и обещают никогда друг другу не врать. Когда без обид воспринимается критика или советы из серии «давай-ка я тебе куплю абонемент в бассейн, ты, дорогая, что-то поправилась», «а ты, любимый, бегом в тренажерку, ведь так возбуждают подтянутые мужчины с сильными руками». Когда эти разговоры — забота, а не предательство, умение признаваться в своих сексуальных предпочтениях, ведь такими и полюбили друг друга: энергичными, привлекательными, подтянутыми.

Обычно наблюдаешь другую ситуацию: любящие люди срываются, раздражаются, обижаются и боятся признаться в том, что секса нет и не будет, ведь он/она больше не возбуждает. Муж и жена кажутся едва знакомыми людьми, которые не то что поцеловаться не могут, а даже взяться за руки. А ведь секс — больше чем физическая разрядка. Это настоящая близость двух людей — история их страсти.

Совет психолога Ольги Войцехович:





— К сожалению, нас не научили быть главным человеком в своей жизни. Осознавать честно свои потребности, свое «хочу». Когда человек понимает свои чувства, потребности и реакции, он берет за них ответственность. И тогда появляется возможность говорить о них другому не с позиции «ты должен», а с позиции «я так чувствую».

Не ты толстый и какой-то не такой, а я растерян, мне сложно, у меня так не получается. Тогда и рождается близость. И духовная, и сексуальная. Когда не боишься попросить о том, чего хочешь. Не боишься быть отвергнутым.

Дальше — зона ответственности другого человека. Он либо хочет и может что-то изменить, либо нет. Взрослые отношения — это вклад двух людей. Если я могу — я даю, если у меня нет сил и желания что-то дать, тогда я честно это признаю. И из этого рождается новое действие и решение: да, мы можем быть как-то вместе либо история нашей совместной жизни закончена.

Кто хочет найти решение, каким бы сложным оно ни казалось, тот найдет. И ключевое здесь, конечно, «я этого хочу». А «я хочу» — это же как раз про либидо, секс и жизнь. На семейных консультациях часто решается любая проблема, когда пара начинает честно предъявлять претензии, злиться, обижаться, ругаться, не боясь последствий. Тогда, как правило, энергия высвобождается. И после открытого разговора жизнь налаживается. Никогда не видела, за много лет практики, чтобы люди, которые начали честно говорить друг с другом, в итоге разошлись.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.