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Легковушка под управлением нетрезвой девушки опрокинулась на просп. Дзержинского
Новости Беларуси. Испытание гололёдом и ярким солнцем. Ранним утром 30 ноября на проспекте Дзержинского легковой автомобиль под управлением нетрезвой девушки перевернулся на встречной полосе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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Водитель не пострадала, в её крови нашли 1,5 промилле алкоголя.
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Новости Беларуси. Испытание гололёдом и ярким солнцем. Ранним утром 30 ноября на проспекте Дзержинского легковой автомобиль под управлением нетрезвой девушки...
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