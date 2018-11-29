Легковушка под управлением нетрезвой девушки опрокинулась на просп. Дзержинского

Новости Беларуси. Испытание гололёдом и ярким солнцем. Ранним утром 30 ноября на проспекте Дзержинского легковой автомобиль под управлением нетрезвой девушки перевернулся на встречной полосе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля

Водитель не пострадала, в её крови нашли 1,5 промилле алкоголя.