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В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля
Новости Беларуси. В полдень на улице Домашевской лежащими на боку оказались сразу две машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По информации ГАИ, белый фургон двигался со стороны Харьковской и неожиданно для соседней легковушки начал поворачивать на Тимирязева. Здесь обошлось без пострадавших.
На всех автомобилях была зимняя резина. И напомним, 1 декабря сотрудники ГАИ начнут
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Новости Беларуси. В полдень на улице Домашевской лежащими на боку оказались сразу две машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По информации...
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