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В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля

30.11.2018 22:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В полдень на улице Домашевской лежащими на боку оказались сразу две машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля

По информации ГАИ, белый фургон двигался со стороны Харьковской и неожиданно для соседней легковушки начал поворачивать на Тимирязева. Здесь обошлось без пострадавших.

В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля

На всех автомобилях была зимняя резина. И напомним, 1 декабря сотрудники ГАИ начнут штрафовать за езду на летних шинах.

В Минске после столкновения перевернулись два автомобиля
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В полдень на улице Домашевской лежащими на боку оказались сразу две машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По информации...
 
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