В Беларуси к Европейским играм выпустили «Карту гостя»

Ко II Европейским играм в Беларуси подготовили специальную «Карту гостя». Действовать она будет две недели и позволит пользоваться бонусами и скидками при посещении достопримечательностей и бронировании гостиниц.

«Мы будем смотреть, прежде всего, по количеству продаваемых билетов. Выпустить эту карту не так сложно, поэтому хватит всем», – сказал директор унитарного предприятия «Мингорсправка» Борис Васильев.

Партнерами проекта стали больше тысячи туристических объектов республики. По статистике чаще всего «Карту гостя» покупают россияне и граждане ЕС.

Европейские игры-2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 стран Европы. Они будут соревноваться в 15 видах спорта.