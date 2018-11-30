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В Беларуси к Европейским играм выпустили «Карту гостя»

01.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Ко II Европейским играм в Беларуси подготовили специальную «Карту гостя». Действовать она будет две недели и позволит пользоваться бонусами и скидками при посещении достопримечательностей и бронировании гостиниц.

«Мы будем смотреть, прежде всего, по количеству продаваемых билетов. Выпустить эту карту не так сложно, поэтому хватит всем», – сказал директор унитарного предприятия «Мингорсправка» Борис Васильев. 

Партнерами проекта стали больше тысячи туристических объектов республики. По статистике чаще всего «Карту гостя» покупают россияне и граждане ЕС. 

Европейские игры-2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 стран Европы. Они будут соревноваться в 15 видах спорта.

Напомним, ранее в Минске презентовали талисман Европейских игр. Им стал лисенок по имени Лесик. 



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Теги: Минск
 
 
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Действовать она будет две недели и позволит пользоваться бонусами и скидками при посещении достопримечательностей и бронировании гостиниц.
 
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