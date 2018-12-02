Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели 7-е поражение в 8 последних матчах групповой стадии Лиги чемпионов.



Фото: bgk-meshkova.com

2 декабря брестчане пропустили 41 мяч и проиграли с разницей в 9 голов в гостях у «Барселоны».

«Барселона» — БГК им. Мешкова — 41:32 (22:17).

2 декабря. Барселона. «Палау Блауграна».

«Барселона»: Перес де Варгас, Меллер (1); Мортенсен (4), Томас (6), Энтрериос (3), Сорендо (1), Ариньо (1), Н’Гессан (6), Гомес (4), Шипшак (4), Дос Сантос, Доленец (1), Мем (4), Дуарте (1), Палмарссон (1), Фабрегас (4).

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (3), Шкуринский (2), Юринок (3), Потеко (2), Ивич (7), Шумак, Баранов, Горак (2), Разгор (2), Обранович (1), Сельвесюк, Джукич (4), Джорджич (5), Шилович (1).

Брестчане не могут победить в Лиге чемпионов вот уже в 8 поединках кряду. Стартовав в турнире с двух викторий, мешковцы затем потерпели 7 поражений и 1 раз сыграли вничью.



Фото: bgk-meshkova.com

В следующем туре БГК в феврале 2019 года сыграет в гостях у венгерского «Веспрема».

В следующий раунд по итогам двухкругового турнира выйдут 6 лучших команд группы.