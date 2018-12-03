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Пострадавшего в ходе ДТП в Лидском районе мужчину опознали. К сожалению, он скончался

04.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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Пострадавшего в ходе ДТП в Лидском районе мужчину опознали. К сожалению, он скончался

Как сообщалось Lida.info ранее, вечером 29 ноября в  Лидском районе были совершены два наезда на пешеходов.

Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось на 7-м километре автодороги «Желудок-Белица» ближе к полуночи. С левой по ходу движения «Ниссана» обочины мужчина начал пересекать проезжую часть, а после попал под движущийся автомобиль.

После наезда пешехода поместили в реанимационное отделение, а личность его изначально была не установлена. Как позже выяснилось, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал житель деревни Лайковщина 1970 года рождения. К сожалению, от полученных травм он скончался в больнице.

 
 
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Как сообщалось Lida.info ранее, вечером 29 ноября в  Лидском районе были совершены два наезда на пешеходов. Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось на 7-м...
 
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