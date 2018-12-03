|
Пострадавшего в ходе ДТП в Лидском районе мужчину опознали. К сожалению, он скончался
Как
Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось на 7-м километре автодороги «Желудок-Белица» ближе к полуночи. С левой по ходу движения «Ниссана» обочины мужчина начал пересекать проезжую часть, а после попал под движущийся автомобиль.
После наезда пешехода поместили в реанимационное отделение, а личность его изначально была не установлена. Как позже выяснилось, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал житель деревни Лайковщина 1970 года рождения. К сожалению, от полученных травм он скончался в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось Lida.info ранее, вечером 29 ноября в Лидском районе были совершены два наезда на пешеходов. Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось на 7-м...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)