Пострадавшего в ходе ДТП в Лидском районе мужчину опознали. К сожалению, он скончался





Как сообщалось Lida.info ранее, вечером 29 ноября в Лидском районе были совершены два наезда на пешеходов.

Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось на 7-м километре автодороги «Желудок-Белица» ближе к полуночи. С левой по ходу движения «Ниссана» обочины мужчина начал пересекать проезжую часть, а после попал под движущийся автомобиль.

После наезда пешехода поместили в реанимационное отделение, а личность его изначально была не установлена. Как позже выяснилось, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал житель деревни Лайковщина 1970 года рождения. К сожалению, от полученных травм он скончался в больнице.