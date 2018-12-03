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Завершен первый этап переписи населения
04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
С 5 по 30 ноября 2018 года для подготовки к переписи населения 2019 года проходила проверка адресного хозяйства страны.
В качестве регистраторов был привлечен 1001 человек:
в Гомельской области — 187,
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С 5 по 30 ноября 2018 года для подготовки к переписи населения 2019 года проходила проверка адресного хозяйства страны. В качестве регистраторов был привлечен 1001...
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