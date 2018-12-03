ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Советы по вождению в условиях недостаточной видимости дал cтарший Госавтоинспектор Пинского района

04.12.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Недостаточная видимость понимается как временное положение, вызванное погодой или другими явлениями (туман, дождь, снегопад, метель, сумерки, дым, пыль, брызги воды и грязи, слепящее солнце), когда расстояние, на котором рассматриваемый объект возможно отличить от фона, составляет менее 300 метров.

— Эти погодные условия оказывают существенное влияние на безопасность дорожного движения, — отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by cтарший Госавтоинспектор Пинского района Дмитрий Вечерко.

Советы по вождению в условиях недостаточной видимости дал cтарший Госавтоинспектор Пинского района
Управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта, чем в дождь. Иногда туман бывает таким густым и создает такую большую опасность, что необходимо прервать поездку и терпеливо ждать перемены погоды. Туман создает опасные дорожные условия. В аварии во время тумана участвуют десятки автомобилей, гибнет и получает увечья большое количество людей.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов. Вам кажется, что предмет далеко (например, свет фар встречного автомобиля), а на самом деле он близко. Скорость автомобиля вам кажется маленькой, а на самом деле он движется быстро. Туман искажает окраску цвета предмета, кроме красного. Поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, поэтому красные автомобили считаются менее опасными.

Туман влияет на психику человека: плохая видимость, постоянное напряжение, внезапное появление из тумана другого транспортного средства, которое, казалось, было далеко, — вызывают сильное нервное напряжение у водителя. Он нервничает и допускает неверные действия по управлению автомобилем. Глаза быстро устают и снижают способность водителя реагировать на изменения дорожной ситуации. Фары совсем не освещают дорогу, их свет только врезается в туман яркими ослепляющими пучками. В тумане можно ошибиться в выборе дороги, ориентиры закрыты туманом, перекрестков не видно.

В тумане следует:

  1. уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Так, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
  2. быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
  3. следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  4. при движении с дальним светом разъезд с встречным транспортом произвести без переключения на ближний, так как ослепление в тумане исключено;
  5. при наличии противотуманных фар при сильном тумане включить их совместно с ближним светом. Они имеют низкий и широкий пучок света желтого цвета, который лучше проникает через туман, чем белый свет обычных фар;
  6. если видимость дороги менее 50 м, они могут включаться самостоятельно;
  7. задние противотуманные фонари включать совместно с габаритными огнями;
  8. включить стеклоочистители;
  9. при запотевании стекол включить систему отопления и вентиляции салона, а также электрообогреватель заднего стекла;
  10. при очень сильном тумане можно пытаться разглядеть дорогу перед автомобилем, высунув голову в окно двери;
  11. периодически надо сверять свою скорость по спидометру;
  12. для улучшения видимости в тумане наклониться над рулевым колесом и приблизить глаза к переднему стеклу. Такое положение весьма утомительно, но периодически им надо пользоваться;
  13. при наличии разметки занять центральное положение между линиями разметки, разделяющей полосы;
  14. ориентироваться на дороге также можно и по тротуару, обочине и особенно по сплошной белой линии разметки, обозначающей край проезжей части;
  15. окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств;
  16. периодически использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

В тумане не следует:

  • приближаться слишком близко к автомобилю впереди;
  • использовать задние фонари переднего автомобиля в качестве ориентира, у вас будет ложное представление о расстоянии и его скорости;
  • смотреть в одно место перед автомобилем — глаза быстро устанут, будут слезиться и зрение ослабеет;
  • ставить автомобиль на стоянку в пределах дороги;
  • двигаться слишком близко к осевой, при этом можете создать опасную ситуацию;
  • пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. Именно на этом участке могут быть скрыты туманом предметы и люди;
  • пытаться обогнать впереди идущий транспорт — это рискованно и опасно

Не столько туман угрожает безопасности движения, сколько техника вашего вождения, используемая в условиях тумана. Водители! Будьте предельно внимательны и осторожны!

Comments are closed.

« Завершающий этап акции «Не прожигай свою жизнь!» в Пинске прошёл на позитивной ноте
Новости дня
Новости разные
 
От пастуха коз до лучшего футболиста мира. Кто отобрал «Золотой мяч» у Месси и Роналду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика