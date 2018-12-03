Погода в Беларуси 4 декабря: минус, мокрый снег и кошмар на дорогах





Стартовавшая легким морозцем и пушистым снегом зима медленно начинает свое погодное «движение» в сторону плюса. Ночью белорусских автолюбителей на магистралях страны поджидают гололед и гололедица.

Так ночью вторника, 4 декабря, мороз от -5 до 0 градусов сохранится только в восточных районах, на западе республики даже в ночное время будет около +4. Днем и вовсе практически по всей республике температура будет держаться в пределах 0 — +6 градусов тепла.

Плюсовое настроение подпортят осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, ночью и утром будет довольно ветрено с порывами до 14 метров в секунду, но днем поспокойнее — южный ветер со скоростью около 5 — 10 метров в секунду. Зимнего солнышка ждать, увы, не стоит — практически весь день будет облачно, сообщает Белгидромет.