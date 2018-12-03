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О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление и украшение объектов

04.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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СМОРГОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Решение от 27 ноября 2018 г. №961

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ И УКРАШЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

На основании абзаца сорок пятого статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», в целях поддержки и развития творческого потенциала населения, реализации авторских идей в создании праздничного оформления территории, создания праздничной атмосферы и привлечения внимания общественности к празднованию Нового года Сморгонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Провести с 11 по 20 декабря 2018 года смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление и украшение объектов города Сморгони, сельсоветов и организаций (далее – смотр-конкурс).

2. Определить состав комиссии по проведению смотра-конкурса согласно приложению 1.

3. Определить условия проведения смотра-конкурса согласно приложению 2.

Председатель Г. В. ХОРУЖИК.

Управляющий делами И. Д. МАРКЕВИЧ.

 

Приложение 2 к решению Сморгонского районного исполнительного комитета

от 27.11.2018 №961

Условия проведения смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление и украшение объектов

1. Условия проведения:

1.1. в смотре-конкурсе участвуют организации, их обособленные подразделения, объекты торговли города Сморгони, административные центры сельсоветов, сельские населенные пункты, а также владельцы индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Сморгонского района;

1.2. победители смотра-конкурса определяются  решением комиссии согласно критериям оценки;

1.3. итоги смотра-конкурса, определение победителей производится по номинациям:

1.3.1. город:

организация, обособленное подразделение, за исключением учреждений социальной сферы и сферы обслуживания;

учреждение сферы обслуживания, за исключением торговых объектов (организации жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и почтовой деятельности, бытового обслуживания, информации и связи, финансовой и страховой деятельности, сферы профессиональной, научной и технической деятельности, государственного управления, гостиницы);

учреждение социальной сферы, за исключением учреждений образования (организации культуры, физической культуры, спорта и туризма, здравоохранения, социального обслуживания населения);

учреждение образования;

торговый объект (государственный или частный);

индивидуальный сектор (фасады, дворовая территория жилого дома);

1.3.2. сельский населенный пункт:

административный центр сельсовета (иной населенный пункт);

индивидуальный сектор (фасады, дворовая территория жилого дома).

1.4. отраслевой отборочный тур проводится 11–13 декабря 2018 г. по сферам деятельности;

1.5. для участия в смотре-конкурсе подается заявка до 14 декабря 2018 г. в отдел идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского районного исполнительного комитета;

1.6. комиссионный объезд города Сморгони и сельсоветов проводится с 17 декабря  по 20 декабря 2018 г.

1.7. победители смотра-конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:

1.7.1. город:

организация, обособленное подразделение, за исключением учреждений социальной сферы и сферы обслуживания; учреждение сферы обслуживания, за исключением торговых объектов; учреждение социальной сферы, за исключением учреждений образования; учреждение образования; торговый объект;

1-е место – 8 базовых величин;

2-е место – 7 базовых величин;

3-е место – 6 базовых величин;

индивидуальный жилой сектор:

1-е место – 6 базовых величин;

2-е место – 5 базовых величин;

3-е место – 4 базовые величины;

1.7.2. сельский населенный пункт:

административный центр на территории сельсовета (иной населенный пункт):

1-е место – 8 базовых величин;

2-е место – 7 базовых величин;

3-е место – 6 базовых величин;

индивидуальный сектор (фасады, дворовая территория жилого дома):

1-е место – 6 базовых величин;

2-е место – 5 базовых величин;

3-е место – 4 базовые величины.

1.7.3. кроме 1-го места, призовой фонд может быть разделен в равных долях между победителями в номинациях.

2. Критерии оценки:

2.1. для организаций:

оригинальность идеи новогоднего оформления;

использование самостоятельно изготовленных композиций;

масштабность оформления и законченность сюжета;

световое оформление в темное время суток;

оформление в светлое время суток;

размещение элементов праздничного оформления на наружных фасадах зданий и на уличных территориях организаций;

размещение элементов праздничного оформления  во внутренних помещениях организаций;

2.2. для индивидуального сектора:

оригинальность идеи новогоднего оформления;

использование самостоятельно изготовленных композиций;

масштабность оформления и законченность сюжета;

световое оформление в темное время суток;

оформление в светлое время суток.

3. Награждение победителей смотра-конкурса осуществляется в торжественной обстановке и освещается в средствах массовой информации.

4. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением смотра-конкурса и выплата премий осуществляется за счет средств районного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

 

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Фотофакт: смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление


 
 
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