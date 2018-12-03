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О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление и украшение объектов
04.12.2018 — Разное | Светлы шлях
СМОРГОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Решение от 27 ноября 2018 г. №961
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ И УКРАШЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
На основании абзаца сорок пятого статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», в целях поддержки и развития творческого потенциала населения, реализации авторских идей в создании праздничного оформления территории, создания праздничной атмосферы и привлечения внимания общественности к празднованию Нового года Сморгонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Провести с 11 по 20 декабря 2018 года смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление и украшение объектов города Сморгони, сельсоветов и организаций (далее – смотр-конкурс).
2. Определить состав комиссии по проведению смотра-конкурса согласно приложению 1.
3. Определить условия проведения смотра-конкурса согласно приложению 2.
Председатель Г. В. ХОРУЖИК.
Управляющий делами И. Д. МАРКЕВИЧ.
Приложение 2 к решению Сморгонского районного исполнительного комитета
от 27.11.2018 №961
Условия проведения смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление и украшение объектов
1. Условия проведения:
1.1. в смотре-конкурсе участвуют организации, их обособленные подразделения, объекты торговли города Сморгони, административные центры сельсоветов, сельские населенные пункты, а также владельцы индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Сморгонского района;
1.2. победители смотра-конкурса определяются решением комиссии согласно критериям оценки;
1.3. итоги смотра-конкурса, определение победителей производится по номинациям:
1.3.1. город:
организация, обособленное подразделение, за исключением учреждений социальной сферы и сферы обслуживания;
учреждение сферы обслуживания, за исключением торговых объектов (организации жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и почтовой деятельности, бытового обслуживания, информации и связи, финансовой и страховой деятельности, сферы профессиональной, научной и технической деятельности, государственного управления, гостиницы);
учреждение социальной сферы, за исключением учреждений образования (организации культуры, физической культуры, спорта и туризма, здравоохранения, социального обслуживания населения);
учреждение образования;
торговый объект (государственный или частный);
индивидуальный сектор (фасады, дворовая территория жилого дома);
1.3.2. сельский населенный пункт:
административный центр сельсовета (иной населенный пункт);
индивидуальный сектор (фасады, дворовая территория жилого дома).
1.4. отраслевой отборочный тур проводится 11–13 декабря 2018 г. по сферам деятельности;
1.5. для участия в смотре-конкурсе подается заявка до 14 декабря 2018 г. в отдел идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского районного исполнительного комитета;
1.6. комиссионный объезд города Сморгони и сельсоветов проводится с 17 декабря по 20 декабря 2018 г.
1.7. победители смотра-конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:
1.7.1. город:
организация, обособленное подразделение, за исключением учреждений социальной сферы и сферы обслуживания; учреждение сферы обслуживания, за исключением торговых объектов; учреждение социальной сферы, за исключением учреждений образования; учреждение образования; торговый объект;
1-е место – 8 базовых величин;
2-е место – 7 базовых величин;
3-е место – 6 базовых величин;
индивидуальный жилой сектор:
1-е место – 6 базовых величин;
2-е место – 5 базовых величин;
3-е место – 4 базовые величины;
1.7.2. сельский населенный пункт:
административный центр на территории сельсовета (иной населенный пункт):
1-е место – 8 базовых величин;
2-е место – 7 базовых величин;
3-е место – 6 базовых величин;
индивидуальный сектор (фасады, дворовая территория жилого дома):
1-е место – 6 базовых величин;
2-е место – 5 базовых величин;
3-е место – 4 базовые величины.
1.7.3. кроме 1-го места, призовой фонд может быть разделен в равных долях между победителями в номинациях.
2. Критерии оценки:
2.1. для организаций:
оригинальность идеи новогоднего оформления;
использование самостоятельно изготовленных композиций;
масштабность оформления и законченность сюжета;
световое оформление в темное время суток;
оформление в светлое время суток;
размещение элементов праздничного оформления на наружных фасадах зданий и на уличных территориях организаций;
размещение элементов праздничного оформления во внутренних помещениях организаций;
2.2. для индивидуального сектора:
оригинальность идеи новогоднего оформления;
использование самостоятельно изготовленных композиций;
масштабность оформления и законченность сюжета;
световое оформление в темное время суток;
оформление в светлое время суток.
3. Награждение победителей смотра-конкурса осуществляется в торжественной обстановке и освещается в средствах массовой информации.
4. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением смотра-конкурса и выплата премий осуществляется за счет средств районного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
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