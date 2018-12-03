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Акция «Безопасный Новый год!» на Лоевщине
04.12.2018 — Разное | Лоевский край
На территории района с 3 по 28 декабря пройдёт республиканская акция «Безопасный Новый год!», направленная на предупреждения пожаров и несчастных случаев в результате использования пиротехнических изделий.
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На территории района с 3 по 28 декабря пройдёт республиканская акция «Безопасный Новый год!», направленная на предупреждения пожаров и несчастных случаев в...
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