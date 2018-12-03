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Акция «Безопасный Новый год!» на Лоевщине

04.12.2018 — Разное | Лоевский край  
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Акция «Безопасный Новый год!» на ЛоевщинеНа территории района с 3 по 28 декабря пройдёт республиканская акция «Безопасный Новый год!», направленная на предупреждения пожаров и несчастных случаев в результате использования пиротехнических изделий.
Акция пройдет в 4 этапа. Первый продлится до 7 декабря, он запланирован в Лоевском территориальном центре социального обслуживания населения. Во время второго (10-19 декабря) — спасатели расскажут о правилах зимней безопасности в общеобразовательных учреждениях, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа, семьях, где дети находятся в социально опасном положении. С 20 по 25 декабря работники МЧС напомнят о безопасном использовании фейерверков в местах продажи пиротехнических изделий, на открытых ледовых катках, детских учреждениях здравоохранения. Завершающий этап начнется перед самым Новым годом — 26 декабря. Проходить он будет в местах массового пребывания людей – открытые площадки, рынки, детские развлекательные центры.
Во время акции запланированы конкурсы, развлекательные программы, лекции, демонстрация фильмов и роликов по основам безопасности жизнедеятельности и др. Примут участие в мероприятиях не только сотрудники МЧС, но и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и клубов юных спасателей, а также студенты и работники других заинтересованных организаций и учреждений.
Лоевский РОЧС.

 
 
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На территории района с 3 по 28 декабря пройдёт республиканская акция «Безопасный Новый год!», направленная на предупреждения пожаров и несчастных случаев в...
 
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