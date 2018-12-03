Житель Вороново потерял паспорт с деньгами

Инцидент произошел в Вороново. 84-х летний мужчина в почтовом отделении получил 220 рублей, однако по старой привычке положил их в паспорт, а не в кошелек.

Мужчине показалось, что документ с деньгами он положил в карман, однако в какой-то момент документ выпал. Пенсионер не заметил этого и ушел, а все происходящее видела 59-летняя женщина.

– Пенсионерка не предприняла никаких действий, чтобы вернуть выпавшие деньги и паспорт владельцу, не сообщила о находке и сотрудникам почтового отделения. Женщина попросту забрала всю наличность, а паспорт оставила лежать на полу, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Через час пожилой мужчина обнаружил пропажу и обратился за помощью в милицию. Личность гражданки, по горячим следам, была установлена. Ее действия подпадают под уголовную статью «Кража».

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