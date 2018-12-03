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По вопросам ЖКХ прямую линию проведет комитет государственного контроля Гомельской области

04.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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По вопросам ЖКХ прямую линию проведет комитет государственного контроля Гомельской области

7 декабря с 10-00 до 11-30 прямую линию по вопросам обеспечения организациями Гомельской области обоснованности расчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги, предъявляемые населению, порядка рассмотрения обращений граждан по данным вопросам проведет комитет государственного контроля Гомельской области.

Звонить по телефону в Гомеле 8(0232)23-83-91.


 

 
Теги: Гомель
 
 
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7 декабря с 10-00 до 11-30 прямую линию по вопросам обеспечения организациями Гомельской области обоснованности расчетов платежей за жилищно-коммунальные...
 
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