Как живет первая заменяющая семья в Пинске

Она ласково зовёт его Сашкой, сынком. Формально Александр Ильковец для Людмилы Антоновны Кордюковой племянник, но обстоятельства сложились так, что дальше без посторонней помощи молодой человек жить попросту не может. Его помощником стала тетя, теперь они — одна семья. Замещающая, первая в нашем городе. Уверена, пока первая.

О замещающей семье «ПВ» уже пи

сал. Напомню, в одном из интер

вью нашей газете директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г.Пинска» Жанна Петровна Гакало рассказывала, что Постановлением Совета Министров Республики Беларусь еще в ноябре минувшего года было утверждено Положение о замещающей семье, где четко прописан алгоритм ее создания и функционирования.



Так вот данная форма жизнеустройства нетрудоспособного человека предполагает совместное проживание и ведение общего хозяйства с физическим лицом, оказывающим ему социальные услуги, но, что важно, не обязанным по закону его содержать. При этом у человека должны быть медицинские показания для социального обслуживания его на дому.



Решение о создании замещающей семьи и назначении помощника принимает местный исполнительный и распорядительный орган с учетом предложений комиссии, образованной им специально для рассмотрения подобных вопросов. Он же может отказать.



Если решение будет положительным, составляется договор об оказании социальных услуг в замещающей семье, где четко оговариваются все условия. К примеру, о месте совместного проживания, при определении которого совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину должна быть выделена отдельная жилая комната. Или о порядке формирования бюджета, при этом сумма денежных средств, передаваемых совершеннолетним нетрудоспособным гражданином в бюджет замещающей семьи, не может превышать 75% назначенной ему пенсии с учетом надбавок, доплат и повышений. Или, скажем, о размере ежемесячного денежного вознаграждения помощнику в случае его установления местным исполнительным и распорядительным органом — такое вознаграждение предусмотрено, когда социальные услуги оказываются инвалиду I группы с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию. Словом, нюансов много.



По информации БелТА, в настоящее время в целом по стране создано порядка трех десятков замещающих семей. Но это только начало.



А теперь давайте вернемся к нашим героям.



Одно мгновение - и жизнь распределилась на «до» и «после

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«До» — это счастливое детство, занятия в третьей гимназии, где некоторые уроки преподавал сам директор, ныне покинувший наш бренный мир Вячеслав Алексеевич Ворон, о котором Александр вспоминает с особой теплотой. Это учеба в столичном технологическом университете, получение заветного диплома инженера-механика, нравившаяся работа по распределению на калийном комбинате в Солигорске. И вновь учеба — на этот раз заочно на юридическом факультете Белгосуниверситета. Это, наконец, любимая девушка. Словом, интересная, насыщенная жизнь — он успел побывать даже в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.



Нет, полностью безоблачным тот отрезок жизни не был. Тучи сгущались не раз, под ударами судьбы было иной раз трудно устоять — слишком рано ушли из жизни родители. Но самый страшный удар, как оказалось, ждал его впереди.



Тот декабрьский день накануне нового, 2017-го года из памяти не стереть. В реанимацию «скорая» доставила его прямо с работы, где он упал, вроде как поскользнувшись на не высохшем после влажной уборки полу. Среди прочих травм — перелом свода основания черепа. На больничных койках — несколько месяцев, слишком уж серьезные диагнозы, вот лишь часть из них: тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, тяжелые множественные ушибы головного мозга, а еще выраженный парез правой ноги и резко выраженный — левой, говоря простым языком, частичный паралич, обусловленный серьезными поражениями центральной или периферической нервной системы. В нашем случае молодой человек лишился возможности двигаться и обслуживать себя. В тот момент ему было всего 34.



За долгие годы жизни я заметила, что, если на долю человека выпадают тяжелые испытания, Господь обязательно пошлет того, кто сумеет поддержать его и убедить, что это пусть и невыносимо тяжелые, но испытания, а не конец жизни. Такой человек оказался рядом и с Александром, точнее, он долгие годы жил поблизости, только играл в его жизни несколько иную роль. После выписки из больницы молодого человека забрала к себе тетя, Людмила Антоновна, родная сестра его мамы. Не будь ее, трудно даже представить, как сложилась бы дальнейшая судьба парня, для которого была единственная дорога — в интернат.



Притча о Кресте





…В комнате Александра чисто и уютно, несмотря на горы лекарств на столе — различные таблетки, капли, а еще баночки и тюбики с мазями. Людмила Антоновна рассказывает, что настоящей бедой, после того как они приехали домой из больницы, были пролежни, доставлявшие массу физических страданий. Долго пришлось от них избавляться.



Женщина досматривает Александра, как говорится, на совесть, нет, не так, правильнее будет — по-матерински. Она и называет его ласково: Сашка, сынок. Со всякими проблемами приходится им сталкиваться, всяких людей встречать на пути. Но добрых и отзывчивых среди них гораздо больше.



С необыкновенной теплотой Людмила Антоновна и Саша рассказывают о своем духовнике — отце Сергии Рябом, который укрепил их веру в Бога, помог найти ответы на волновавшие вопросы. Теперь одна из притчей о Кресте у молодого человека среди любимых. Помните, постоянно недовольный своей жизнью человек, уставший от ежедневных трудностей, спросил однажды у Бога, почему каждый должен нести свой крест и не может ли он дать ему крест полегче? И приснился этому человеку сон: вереница медленно идущих людей, и каждый несет свой крест. Он тоже среди этих людей, устал идти, и показалось ему, что его крест длиннее, чем у других. Тогда он остановился, снял крест с плеча и отпилил от него кусок. Идти стало намного легче, и человек быстро дошел до места, куда направлялись все. Но что это? Перед ним глубокая пропасть, и лишь по другую ее сторону начинается земля Вечного Счастья. Как же туда добраться? Вокруг не видно ни мостика, ни кладки. Человек заметил, что люди, шедшие с ним, с легкостью переходили на другую сторону — они снимали с плеч свой крест, перебрасывали его через пропасть и переходили по нему, как по мостику. Только этот человек не мог перейти, ведь его крест был слишком коротким. Горько заплакал он: «Ах, если бы я знал…» Проснувшись, человек больше не просил у Господа крест полегче…



«Не вешать нос, гардемарины!»



Самые теплые слова Людмила Антоновна и Александр адресовали и сотрудникам территориального центра социального обслуживания населения города Пинска, в первую очередь, отделения сопровождаемого проживания. Именно его специалисты рассказали женщине о замещающей семье и настоятельно рекомендовали обратиться в центр с заявлением о желании создать ее. Плюс в центре ей помогли с хорошими скидками приобрести противопролежневый матрас, подставку под него, столик, а еще бесплатно предоставили инвалидную коляску. Правда, выезжать на прогулку весьма проблематично. Как оказалось, конструктивные особенности подъездов нескольких домов по улице Завальной, в одном из которых проживает семья, не позволяют обустроить подъемное устройство для коляски.



Людмила Антоновна говорит, что с учетом состояния Александру очень нужна специальная кровать для инвалида с подъемным механизмом. Очень хочется надеяться, что она будет у семьи. Дело в том, что во время нашего разговора заведующая отделением сопровождаемого проживания Инна Михайловна Цебрук рассказала, что недавно к ним в отделение приезжали немецкие гости, которые занимаются благотворительностью, интересовались, чем они могут помочь, узнали о том, что требуется вот такая кровать, обещали привезти. Ну что ж, мир, как говорится, не без добрых людей. По-другому и быть не может.



…Саша всеми силами стремится не падать духом. Людмила Антоновна всячески поддерживает его в этом стремлении — они вместе радуются новому дню — каждой новой фразе, выученной для тренировки памяти, каждому новому, с трудом освоенному элементу гимнастики. Вместе боятся «загреметь» в больницу. И не устают повторять: «Не вешать нос, гардемарины! Дурна ли жизнь иль хороша…» Это стало своеобразным девизом их непростой жизни.



Наталья КИРКОВЕЦ