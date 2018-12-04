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Спецпредставитель ОБСЕ не увидел прогресса в диалоге Контактной группы
05.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не обрадовало спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Он призвал стороны идти на диалог с большим желанием, передает телеканал «МИР 24».
«Напряженность в зоне конфликта, к сожалению, не уменьшается. Я глубоко озабочен такой ситуацией. В очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все необходимое, чтобы не допустить эскалации напряженности», – сказал он.
Последняя в этом году встреча контактной группы состоится 19 декабря. В ОБСЕ надеются, что стороны смогут договориться о перемирии на время праздников.
Напомним,
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Мартин Сайдик признал, что переговоры двигаются трудно, а ситуация движется не к перемирию, а в противоположном направлении.
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