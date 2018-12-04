Спецпредставитель ОБСЕ не увидел прогресса в диалоге Контактной группы

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не обрадовало спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Он призвал стороны идти на диалог с большим желанием, передает телеканал «МИР 24».

«Напряженность в зоне конфликта, к сожалению, не уменьшается. Я глубоко озабочен такой ситуацией. В очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все необходимое, чтобы не допустить эскалации напряженности», – сказал он.

Последняя в этом году встреча контактной группы состоится 19 декабря. В ОБСЕ надеются, что стороны смогут договориться о перемирии на время праздников.