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День траура объявлен в США в связи с похоронами Джорджа Буша-старшего
05.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В США сегодня объявили траур в связи с похоронами бывшего президента Джорджа Буша-старшего.
В этот день не будут работать американские финансовые рынки: торги на биржах отменили. Напомним, Буш-старший умер в пятницу в Хьюстоне в возрасте 94 лет. Он принимал участие во Второй мировой войне, занимался нефтяным бизнесом, а позже перешёл в политику. В 1988 году его избрали 41-м президентом США. Буш руководил государством до 1993 года.
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В США сегодня объявили траур в связи с похоронами бывшего президента Джорджа Буша-старшего. В этот день не будут работать американские финансовые...
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