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При очистке крыш от снега необходимо соблюдать меры безопасности

05.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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При очистке крыш от снега необходимо соблюдать меры безопасности
В целях профилактики и недопущения случаев травмирования работающих при передвижении, а также обеспечения безопасности при организации и проведении работ по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь рекомендует республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций:

  • обеспечить содержание территории в чистоте и порядке, очищать ее от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий;
  • регулярно очищать крыши зданий от снега, козырьки, карнизы от образовавшегося оледенения;
  • осмотр, очистку кровель производить в сухую погоду с соблюдением требований безопасности;
  • выполнение работ на крыше зданий производить по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности;
  • техническое обслуживание кровель и устройств на них производить под руководством лица, ответственного за безопасное проведение этих работ;
  • к техническому обслуживанию зданий допускать лиц, достигших 18-летнего возраста, имеющих соответствующую профессиональную подготовку по видам выполняемых работ, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;
  • ограждать внизу места производства работ по очистке крыши зданий от снега, сосулек и наледей, а проход для пешеходов и проезд для транспортных средств закрывать;
  • сбрасывать снег с крыш в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время обеспечить хорошее освещение места работы и подходов к нему;
  • для очистки кровли применять деревянные лопаты или скребковые устройства;
  • наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков зданий, сбивать, используя специальные приспособления (крючки), с автогидроподъемников, автовышек и тому подобного;
  • прекращать работы на высоте и открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий и тому подобного, при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при гололеде, сильном ветре, снегопаде, а работников выводить с места работы;
  • не допускать работу на крыше одному работающему, выход в гололед или при скорости ветра 15 м/с и более, передвижение по крыше здания с уклоном более 20 градусов без предохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного к надежной опоре;
  • при использовании территории, здания (помещения), сооружения несколькими работодателями, составить письменное соглашение об обязанностях по обеспечению ими требований по охране труда;
  • в случае аренды здания (изолированных помещений, их частей) разграничение обязанности между собственником здания и арендатором по осуществлению его технического обслуживания устанавливать в соответствии с договором аренды (договором безвозмездного пользования), оформленным в соответствии с законодательством.

Также следует потребовать от работодателей обеспечения работающих по трудовым договорам, выполняющим работы в неблагоприятных температурных условиях, средствами индивидуальной защиты в установленном законодательством порядке.

Татьяна Малайчук,
главный государственный инспектор Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

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