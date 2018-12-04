При очистке крыш от снега необходимо соблюдать меры безопасности



В целях профилактики и недопущения случаев травмирования работающих при передвижении, а также обеспечения безопасности при организации и проведении работ по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь рекомендует республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций:

обеспечить содержание территории в чистоте и порядке, очищать ее от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий;

регулярно очищать крыши зданий от снега, козырьки, карнизы от образовавшегося оледенения;

осмотр, очистку кровель производить в сухую погоду с соблюдением требований безопасности;

выполнение работ на крыше зданий производить по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности;

техническое обслуживание кровель и устройств на них производить под руководством лица, ответственного за безопасное проведение этих работ;

к техническому обслуживанию зданий допускать лиц, достигших 18-летнего возраста, имеющих соответствующую профессиональную подготовку по видам выполняемых работ, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

ограждать внизу места производства работ по очистке крыши зданий от снега, сосулек и наледей, а проход для пешеходов и проезд для транспортных средств закрывать;

сбрасывать снег с крыш в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время обеспечить хорошее освещение места работы и подходов к нему;

для очистки кровли применять деревянные лопаты или скребковые устройства;

наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков зданий, сбивать, используя специальные приспособления (крючки), с автогидроподъемников, автовышек и тому подобного;

прекращать работы на высоте и открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий и тому подобного, при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при гололеде, сильном ветре, снегопаде, а работников выводить с места работы;

не допускать работу на крыше одному работающему, выход в гололед или при скорости ветра 15 м/с и более, передвижение по крыше здания с уклоном более 20 градусов без предохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного к надежной опоре;

при использовании территории, здания (помещения), сооружения несколькими работодателями, составить письменное соглашение об обязанностях по обеспечению ими требований по охране труда;

в случае аренды здания (изолированных помещений, их частей) разграничение обязанности между собственником здания и арендатором по осуществлению его технического обслуживания устанавливать в соответствии с договором аренды (договором безвозмездного пользования), оформленным в соответствии с законодательством.

Также следует потребовать от работодателей обеспечения работающих по трудовым договорам, выполняющим работы в неблагоприятных температурных условиях, средствами индивидуальной защиты в установленном законодательством порядке.

Татьяна Малайчук,

главный государственный инспектор Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда.