Лукашенко летит в Россию на саммиты СНГ и ЕАЭС

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Рабочий визит состоится 6 декабря.

Переговоры президентов стран Евразийского экономического союза состоятся в четверг в Санкт-Петербурге. Планируются заседания в узком и расширенном составах. На повестке дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой повестки Союза, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, в повестку включены вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

В тот же день белорусский президент примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги сотрудничества в текущем году, обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.