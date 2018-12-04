ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ваня ушел в лучший мир». Умер подросток, защищавший мать от убийцы

05.12.2018 17:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Ваня ушел в лучший мир». Умер подросток, защищавший мать от убийцы
shutterstock.com

16-летний школьник из Северодвинска Иван Крапивин, получивший тяжелейшие травмы, пытаясь защитить мать от напавшего на нее соседа, скончался в Москве.

«Это невозможно принять, к этому нельзя быть готовым»

Новость о смерти мальчика разместили в паблике группы помощи Ивану Крапивину, которую вел брат Ивана: «Дорогие участники..... Сегодня Ваня ушёл в лучший мир...Это невозможно принять, к этому нельзя быть готовым...». 

Ранее благотворительный фонд «Доктор Лиза», курировавший лечение подростка, сообщил о том, что он находится в реанимации: «Друзья! Мы ежедневно получаем сообщения с просьбой рассказать о нашем подопечном Ване Крапивине. Мальчик по-прежнему в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Вчера его навестила Уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Юрьевна Кузнецова. Врачи рассказали ей о том, какая помощь оказывается Ване, о его состоянии. Напомним, что две недели назад к Ване приезжал Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин. Он также принимает участие в судьбе ребенка и выразил готовность оказать всяческое содействие лечению и реабилитации Вани. Как я уже писала, мы не можем давать персональные данные, сведения о лечении и прочую информацию в открытый доступ без официального разрешения органов опеки. Но, уверены, новости о том, что о Ване заботятся не только врачи и благотворители, но и представители власти и эксперты из разных областей, еще раз свидетельствует о том, что для Вани, для его выздоровления делается все возможное».

 

Трагедия в Северодвинске произошла 1 мая 2017 года. Ваня вместе с матерью жил в коммунальной квартире, где также обитал ранее судимый 35-летний Роман Пронин. Мать Ивана стала злоупотреблять спиртным, и ее собутыльником часто становился Пронин.

Во время совместного застолья по случаю Первомая судимый сосед стал добиваться близости от 41-летней женщины. Получив отказ, он пришел в ярость, и набросился на нее с кухонными ножами. Женщина получила 27 ранений, но выжила. Жизнь ее подарил сын — Ваня Крапивин бросился на обезумевшего мужчину, защищая мать. Разъяренный уголовник нанес мальчику три удара гантелью. 

Травмы, полученные подростком, были чудовищными — у Вани оказалась разрушенной часть мозга, он практически лишился лба, один глаз был вдавлен. Но, несмотря на повреждения, организм ребенка продолжал бороться.

Спасенную мать лишили родительских прав

После оказания помощи в Северодвинске, а затем в областной больнице, Ваню Крапивина перевезли в Санкт-Петербург. Затем подростка на лечение приняла клиника доктора Рошаля.

История получила громкий резонанс, благодаря чему пострадавший мальчик получил помощь лучших врачей, а также средства на лечение.

«Ваня ушел в лучший мир». Умер подросток, защищавший мать от убийцы За секунду до выстрела. Полицейский заслонил собой девушку и погиб

В начале 2018 года Северодвинский городской суд приговорил Романа Пронина к 14 с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима. Увы, но этот вердикт не был способен вернуть Ване Крапивину здоровье, отнятое негодяем.

Возможно, самое страшное в этой истории то, что мать Ивана Наталья Крапивина оказалась недостойна подвига, совершенного сыном. Она практически не навещала ребенка в больнице. В итоге Наталью Крапивину лишили родительских прав, а опеку над Иваном взял его старший брат Илья, которому ради этого пришлось оставить службу в армии.

Верили в лучшее

Медики изначально не обещали чудес — уж слишком тяжкими были нанесенные увечья. С помощью операций и длительной реабилитации врачи надеялись восстановить часть утраченных функций. Ситуацию осложняло то, что ослабленный организм очень легко подвергался воздействию инфекций, что представляло смертельную опасность для жизни ребенка.

В октябре Ваня Крапивин отметил 16-летие. К великому сожалению, этот день рождения оказался последним в жизни мальчика.

«Ваня ушел в лучший мир». Умер подросток, защищавший мать от убийцы Спас друга, поймал убийцу, преодолел себя. Три подвига обычных подростков

Следственный комитет проверяет тех, кто должен был предотвратить беду

Следственное управление Следственного Комитета России по Архангельской области продолжает расследовать все обстоятельства, связанные с трагической судьбой Вани.

«В частности, проверяются действия сотрудников службы исполнения наказания, в результате которых ранее судимое лицо бесконтрольно проживало в одной коммунальной квартире с семьей, где воспитывался несовершеннолетний. Изучаются действия участкового уполномоченного полиции, который обязан был владеть информацией о гражданах, проживающих на подконтрольной территории, в том числе о неблагополучных семьях, и при необходимости принимать меры. Помимо этого следствие установит, было ли известно органам опеки, а также другим контролирующим службам о сложностях в семье и почему с их стороны не последовало реакции при наличии такой информации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Хочется верить в то, что работа следователей поможет другим маленьким россиянам, которые могут стать жертвами взрослых, потерявших человеческий облик.

Андрей Сидорчик, aif.ru.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За жизнь мальчика, пожертвовавшего собой, спасая мать, боролись лучшие врачи. Увы, чуда не случилось.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мингорисполкоме рассказали, сколько будут стоить живые новогодние елки в этом сезоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика