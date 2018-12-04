«Ваня ушел в лучший мир». Умер подросток, защищавший мать от убийцы

16-летний школьник из Северодвинска Иван Крапивин, получивший тяжелейшие травмы, пытаясь защитить мать от напавшего на нее соседа, скончался в Москве.

«Это невозможно принять, к этому нельзя быть готовым»

Новость о смерти мальчика разместили в паблике группы помощи Ивану Крапивину, которую вел брат Ивана: «Дорогие участники..... Сегодня Ваня ушёл в лучший мир...Это невозможно принять, к этому нельзя быть готовым...».

Ранее благотворительный фонд «Доктор Лиза», курировавший лечение подростка, сообщил о том, что он находится в реанимации: «Друзья! Мы ежедневно получаем сообщения с просьбой рассказать о нашем подопечном Ване Крапивине. Мальчик по-прежнему в реанимации. Состояние стабильно тяжелое. Вчера его навестила Уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Юрьевна Кузнецова. Врачи рассказали ей о том, какая помощь оказывается Ване, о его состоянии. Напомним, что две недели назад к Ване приезжал Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин. Он также принимает участие в судьбе ребенка и выразил готовность оказать всяческое содействие лечению и реабилитации Вани. Как я уже писала, мы не можем давать персональные данные, сведения о лечении и прочую информацию в открытый доступ без официального разрешения органов опеки. Но, уверены, новости о том, что о Ване заботятся не только врачи и благотворители, но и представители власти и эксперты из разных областей, еще раз свидетельствует о том, что для Вани, для его выздоровления делается все возможное».

Трагедия в Северодвинске произошла 1 мая 2017 года. Ваня вместе с матерью жил в коммунальной квартире, где также обитал ранее судимый 35-летний Роман Пронин. Мать Ивана стала злоупотреблять спиртным, и ее собутыльником часто становился Пронин.

Во время совместного застолья по случаю Первомая судимый сосед стал добиваться близости от 41-летней женщины. Получив отказ, он пришел в ярость, и набросился на нее с кухонными ножами. Женщина получила 27 ранений, но выжила. Жизнь ее подарил сын — Ваня Крапивин бросился на обезумевшего мужчину, защищая мать. Разъяренный уголовник нанес мальчику три удара гантелью.

Травмы, полученные подростком, были чудовищными — у Вани оказалась разрушенной часть мозга, он практически лишился лба, один глаз был вдавлен. Но, несмотря на повреждения, организм ребенка продолжал бороться.

Спасенную мать лишили родительских прав

После оказания помощи в Северодвинске, а затем в областной больнице, Ваню Крапивина перевезли в Санкт-Петербург. Затем подростка на лечение приняла клиника доктора Рошаля.

История получила громкий резонанс, благодаря чему пострадавший мальчик получил помощь лучших врачей, а также средства на лечение.

В начале 2018 года Северодвинский городской суд приговорил Романа Пронина к 14 с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима. Увы, но этот вердикт не был способен вернуть Ване Крапивину здоровье, отнятое негодяем.

Возможно, самое страшное в этой истории то, что мать Ивана Наталья Крапивина оказалась недостойна подвига, совершенного сыном. Она практически не навещала ребенка в больнице. В итоге Наталью Крапивину лишили родительских прав, а опеку над Иваном взял его старший брат Илья, которому ради этого пришлось оставить службу в армии.

Верили в лучшее

Медики изначально не обещали чудес — уж слишком тяжкими были нанесенные увечья. С помощью операций и длительной реабилитации врачи надеялись восстановить часть утраченных функций. Ситуацию осложняло то, что ослабленный организм очень легко подвергался воздействию инфекций, что представляло смертельную опасность для жизни ребенка.

В октябре Ваня Крапивин отметил 16-летие. К великому сожалению, этот день рождения оказался последним в жизни мальчика.

Следственный комитет проверяет тех, кто должен был предотвратить беду

Следственное управление Следственного Комитета России по Архангельской области продолжает расследовать все обстоятельства, связанные с трагической судьбой Вани.

«В частности, проверяются действия сотрудников службы исполнения наказания, в результате которых ранее судимое лицо бесконтрольно проживало в одной коммунальной квартире с семьей, где воспитывался несовершеннолетний. Изучаются действия участкового уполномоченного полиции, который обязан был владеть информацией о гражданах, проживающих на подконтрольной территории, в том числе о неблагополучных семьях, и при необходимости принимать меры. Помимо этого следствие установит, было ли известно органам опеки, а также другим контролирующим службам о сложностях в семье и почему с их стороны не последовало реакции при наличии такой информации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Хочется верить в то, что работа следователей поможет другим маленьким россиянам, которые могут стать жертвами взрослых, потерявших человеческий облик.